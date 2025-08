La marcha de los jubilados fue con reclamos a Milei, Cornejo y los diputados nacionales

Conicet en la marcha de jubilados Conicet, Vialidad e INV en la marcha de los jubilados.

Como lo hacen desde febrero de 2024, los jubilados y pensionados, convocados por Coyron (coordinadora de las marchas) se concentraron en el costado suroeste de la plaza San Martín. Desde allí avanzaron hacia el este, pero en esta ocasión no dieron la vuelta a la plaza, sino que llevaron la movilización por la vereda de calle Gutiérrez hasta San Martín.

Luego siguieron por San Martín hasta Necochea -por media calzada- y desde allí nuevamente al paseo público para culminar frente al monumento del general San Martín.

Marcha de jubilados en Mendoza "Escuchen al pueblo", les pidieron a los diputados nacionales por Mendoza en una bandera.

La Bancaria, madereros, gráficos y ferroviarios fueron algunos de los gremios que dieron el presente, además del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y partidos de izquierda. Volvieron a manifestarse además familiares y organizaciones relacionadas con personas con discapacidad.

Desde el Conicet llegó una numerosa delegación cuyos miembros explicaron que en la asamblea que hicieron el martes votaron movilizarse junto a los jubilados como complemento del paro nacional convocado por el organismo científico.

Marcha de jubilados en Mendoza1 De la zona este llegaron jubilados a la plaza San Martín.

También fue importante la cantidad que aportaron trabajadores de Vialidad Nacional y del INV para expresarse contra la reestructuración de esos entes impulsada por el gobierno nacional.

"No al veto", "La Patria no se vende" y "la ciencia no se vende" fueron las consignas más escuchadas.

Marcha de jubilados en Mendoza3 Significativa pancarta en defensa de las personas con discapacidad.

La marcha fue pacífica en todo momento, bajo una discreta custodia policial. Los oradores aclararon que no responden a ningún espacio político ni tienen que ver con el Partido de los Jubilados que postula candidatos para las próximas elecciones. Sí aceptan gustos todas las adhesiones que reciben

Represión en Buenos Aires

La Policía Federal reprimió este miércoles con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se debatían proyectos impulsados por la oposición.

La intervención del camión hidrante afectó a manifestantes y periodistas que cubrían la protesta. Así lo reflejó la mayoría de los medios nacionales.

Los jubilados volvieron a marchar en las inmediaciones del Congreso como todos los miércoles, en una protesta a la que se sumó el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.

Fotos gentileza de Miguel Cicconi.