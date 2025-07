Jubilados cumplieron 75 marchas en reclamo por salarios, remedios, moratoria y entrega de pañales

Otro reproche reiterado es de la entrega de pañales que no se cumple. En algunos casos son enviados a domicilios inexistentes u obtenidos por plataformas que no son del todo certeras.

Marcha 75 de jubilados de Mendoza2 Un cartel contra Litvinchuck, el funcionario que no atiende los reclamos.

Nuevos reclamos contra el delegado del PAMI

Algunos de los jubilados formularon declaraciones a los periodistas y volvieron a expresar su malestar con el delegado del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck, quien sigue sin atenderlos y sin acatar la orden de la Justicia Federal. Incluso recordaron que la semana pasada presentaron un petitorio en la sede del organismo, en calle Belgrano, y no recibieron respuestas.

"No nos alcanza el sueldo, nos ayudan nuestros hijos, compramos algunos remedios y no nos alcanza para otros", fueron las manifestaciones más escuchadas y qe se reiteran cada miércoles. También aseguraron que no dejarán de marchar y que encontrarse en la plaza los motiva sobre todo por el espíritu solidario que hace que se ayuden unos a otros.

Marcha 75 de jubilados de Mendoza3 Una jubilada sostiene el cartel que habla de "genocidio silencioso".

Juntos a los jubilados estuvieron este miércoles varios sindicatos como madereros, La Bancaria, gráficos, ferroviarios, ambientalistas, defensores de las personas con discapacidad, Movimiento Evita y Movimiento Popular Mendoza, entre otros.

March 75 de jubilados de Mendoza8 Empleados de Vialidad Nacional se sumaron a la marcha de los jubilados.

En esta ocasión su sumaron los empleados de Vialidad Nacional, cuya continudad laboral está en peligro luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera su disolución, aunque luego la Justicia ordenás que se suspendiera esa medida.

Como dato destacado cada vez más automovilistas hacen sonar sus bocinas para adherirse al reclamo de los jubilados.

Fotos: gentileza Miguel Cicconi.