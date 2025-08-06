Mejor que el limonero: el árbol rústico que resiste heladas y brinda deliciosos frutos en primavera

nispero japonés Níspero japonés, el árbol que florece en invierno y ofrece fruta en primavera.

Mientras que el limonero es un árbol de climas cálidos y subtropicales que sufre daños considerables con temperaturas por debajo de los 0°C, requiriendo protección contra las heladas, el níspero japonés es una especie perenne y robusta que puede tolerar mínimas de hasta -12°C. Esta característica lo hace mucho más adecuado para jardines y huertos en regiones con inviernos fríos.

Además, este árbol rústico tiene un ciclo biológico que es único entre los frutales. En concreto, el níspero japonés florece en pleno otoño-invierno. Este inusual proceso de floración se traduce en que sus frutos comienzan a desarrollarse durante el invierno y maduran en primavera, permitiendo una cosecha próspera entre octubre y noviembre.

árbol níspero japonés Despídete del limonero y siembra este árbol frutal en el jardín.

A diferencia del limonero, el cual exige distintos cuidados de jardinería, el níspero japonés es fácil de mantener. Este árbol rústico tolera la sequía, aunque prefiere un riego constante, y se adapta a la mayoría de los suelos, siempre que tengan un buen drenaje.

Por otro lado, es necesario destacar las cualidades nutricionales que tiene el níspero para beneficiar a la salud: