Alfredo Cornejo en 7D: "Los mendocinos están esperanzados con el gobierno de Javier Milei"

El gobernador brindó una entrevista a 7D, a días de la ratificación de las listas del radicalismo y del reparto de cargos con la Libertad Avanza

Por UNO
El gobernador Alfredo Cornejo recibió al periodista de El Siete Julián Imazio, en su despacho de Casa de Gobierno.

El gobernador Alfredo Cornejo brindó este miércoles una entrevista a El Siete, en el programa político 7D, sobre la conformación de un frente con la Libertad Avanza y la ratificación de las listas que se desarrollará este 9 de agosto. Lo hizo en su despacho de Casa de Gobierno, donde se realizó el reportaje y fue trasmitido en vivo.

En plena campaña electoral por las legislativas de octubre, Cornejo opinó sobre el tema caliente de la semana, que es el veto a las jubilaciones y se comprometió a presentar un proyecto para que se haga un blanqueo del sistema previsional, como miembro del Consejo de Mayo. Lo sobresaliente fue la ratificación de su apoyo a los cambios que está introduciendo el gobierno de Milei.

En la charla con el periodista Julián Imazio, Cornejo señaló que "los mendocinos están esperanzados con el gobierno de Javier Milei. La mayoría tiene la esperanza de que su economía mejore y este gobernador quiere acompañar esta esperanza".

Sin embargo, el mandatario reconoció que la situación generalizada del país no es buena.

Cornejo ratificó su apoyo al presidente Javier Milei y a los cambios que empiezan a notarse en la economía, como la baja de la inflación.

"La situación no es buena, porque la economía no cambia así, porque cambie un presidente", analizó en el mano a mano con Imazio.

En ese orden de ideas, el radical que acaba de formar un frente con la Libertad Avanza explicó: "Se están tomando medidas que van a dar resultados positivos y la mayoría de los mendocinos lo percibe con esperanza".

El gobernador Alfredo Cornejo recibió al equipo de 7D en Casa de Gobierno para dialogar sobre la alianza con el presidente Javier Milei de cara a las elecciones de octubre.

Aunque según su visión estos cambios aún no son percibidos por la ciudadanía en general y en las provincias.

"El año 2024 fue un año recesivo y el 2023 fue de alta inflación, donde ganó Milei y fue recesivo. El 2025 empieza a mostrar algunos atisbos del crecimiento en algunas actividades. No en todas, no parejo, pero empieza a mostrar que bueno, baja la inflación y empieza a mostrar resultados positivos en los bolsillos".

Cornejo opinó sobre el veto al aumento de las jubilaciones

El gobernador de Mendoza se metió en el veto a las jubilaciones, la decisión más polémica del presidente de esta semana.

Cornejo consideró que el problema de fondo es el sistema previsional que requiere una reforma y consideró que "los aumentos pobrísimos no son la solución. Las jubilaciones son malas por malas administraciones, irresponsables que le han dado jubilaciones a gente que no tenían aportes y muy fáciles de acceder".

Como miembro del Consejo de Mayo, el dos veces mandatario de Mendoza se comprometió a presentar una iniciativa para que sea revisado el sistema.

"Para que mejoren las jubilaciones tiene que haber reformas muy disruptivas. Tiene que crecer la economía", analizó e insistió: "Es injusto responsabilizar a Milei por las bajas jubilaciones", soltó.

Alfredo Cornejo dijo que es injusto responsabilizar a Javier Milei por las bajas jubilaciones. Para el mandatario el problema de fondo es el sistema previsional.

En ese sentido, consideró que los trabajadores activos deben estar en blanco para poder aportar al sistema y sostener las jubilaciones.

"Hoy la mayoría de los jóvenes tiene un trabajo en negro", graficó.

En diálogo con el programa político de Mendoza, recalcó que es clave reconocer a aquellos trabajadores que realizaron los aportes como establece la Ley y hacer una diferencia con quienes se beneficiaron con las moratorias jubilatorias.

El frente con la Libertad Avanza y los nombres nuevos

Sobre el acuerdo con el presidente Javier Milei para el armado de las listas que competirán en las elecciones legislativas de octubre, Cornejo adelantó que la Libertad Avanza aportará gente nueva.

"La Libertad Avanza va a traer gente nueva, jóvenes que no han estado en política y eso me da cierta tranquilidad. Ellos no nos han vetado nombres, pero está dentro del acuerdo", señaló el gobernador.

No obstante dejó abierta la posibilidad de no admitir algún nombre que "no esté de acuerdo con el programa que viene desarrollando la provincia".

"El veto está en el acuerdo que suscribimos. Lo que ellos quieren es gente que esté dispuesta a colaborar en el Congreso para el programa económico.Ahora, ningún legislador de mi equipo va a votar en contra de Mendoza y eso es una garantía", concluyó Cornejo.

El próximo 9 de agosto se realizará un nuevo congreso partidario para ratificar los precandidatos a legisladores y luego se negociará con la Libertad Avanza la composición final en las listas.

