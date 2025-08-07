Venta de drogas y prostitución: detuvieron a dos mujeres por asesinar a otra a golpes en la cabeza

Detenidas crimen hospital

Horas después de su ingreso, y tras ser atendida por los médicos de la guardia, la mujer falleció por la gravedad de las heridas recibidas. A partir de ese momento, la Justicia porteña inició una compleja investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de un posible homicidio. El informe de la autopsia indicaba que la causa de muerte fue una hemorragia interna en el bazo provocada por la golpiza, que literalmente explotó.

En ese sentido, la Fiscalía Nacional y Correccional N° 7, a cargo de Leonel Gómez Barbella, ordenó a los efectivos de la División Homicidios de la PFA la investigación del caso, al sospechar que se trataba de un crimen a partir de las graves lesiones sufridas por la mujer.

Durante el desarrollo de la investigación se ordenaron distintas tareas de campo, análisis de las cámaras de seguridad de la zona donde fue encontrada la mujer y testimonios de personas que habían presenciado el hecho.

Uno de los testigos ofreció detalles de lo ocurrido aquel día en la intersección de las calles Sáenz Peña y avenida Pavón, en donde dos mujeres habían agredido a la víctima en medio de una pelea callejera, a la que lesionaron de gravedad con golpes en la cabeza y en el cuerpo.

Con estos datos a disposición de los pesquisas y otra información probatoria de las cámaras de seguridad de la zona, se logró establecer que el enfrentamiento entre las mujeres tenían que ver con “una disputa territorial por venta de drogas y ejercicio de la prostitución en la vía pública, en un área donde las imputadas mantenían un dominio significativo de esas actividades”, según relataron fuentes de la investigación.

Frente a este panorama, la Fiscalía interviniente le solicitó a la Policía de la Ciudad el aporte de dos testigos que aquel día realizaron la denuncia al teléfono de emergencias 911 por el incidente, lo que permitió identificar a una de las agresoras.

Como parte de la investigación, se logro obtener un probable domicilio de residencia de la atacante y, la descripción física de su pareja, quien habría tenido una actica participación en la pelea. En ese sentido, se estableció que la principal sospechosa pasaba gran parte de su tiempo en la calle, alternando sus recorridos entre la Plaza Garay del barrio de Constitución y la Avenida 9 de Julio, entre las avenidas Independencia y Corrientes, ofreciendo servicios de prostitución.

Meses después, los investigadoreslograron determinar que su cómplice vivía en un hotel situado en la calle Solís, en el barrio de Constitución, que luego de ocurrido el pleito abandonó el lugar: “Gracias a la entrevista con un huésped del lugar, se obtuvo un número de abonado telefónico que permitió localizarla en otro hospedaje de la localidad bonaerense de Ciudadela”, indicaron.

Detenidas crimen prostitución

Con todas las evidencias a disposición, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, a cargo de Laura Graciela Bruniard, ordenó la detención de las homicidas. De ese modo, en las últimas horas, dos brigadas de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina se dirigieron a los lugares detectados oprtunamente, donde se lograron las capturas de las mujeres en plena vía pública.

Una de las acusadas, de nombre Jesica, fue arrestada sobre la avenida Belgrano al 1100, en Capital Federal, y Carmen fue detenida en la calle Ombú al 3500, en el partido de Tres de Febrero. Las detenidas, ambas de nacionalidad argentina, de 36 y 42 años, quedaron a disposición del magistrado acusadas por el delito de homicidio.