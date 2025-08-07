Con una duración de 1 hora y 45 minutos, está película se estrenó en la plataforma de Netflix en febrero de 2025.

Netflix: de qué trata la película Una historia de amor en Copenhague

La película de Netflix tiene como protagonista a Mía (Rosalinde Mynster), una mujer qué busca establecer una relación sentimental que valga la pena con alguien, pero le está costando más de la cuenta. Pero su vida da un giro de 365 grados, cuando Emil (Joachim Fjelstrup) entra en escena con todo su encanto. Este hombre soltero llegó para cambiar las cosas en la vida de Mía.

Reparto de Una historia de amor en Copenhague, película de Netflix

Rosalinde Mynster (Mía)

Joachim Fjelstrup (Emil)

Sara Fanta Traore (Gro)

Magnus Millang (Simon)

Magnus Hauguaard (Andreas)

Sargun Oshana (Mehmet)

Tráiler de Una historia de amor en Copenhague, película de Netflix

Dónde ver la película Una historia de amor en Copenhague según la zona geográfica

Argentina: la película Una historia de amor en Copenhague se puede ver en Netflix.

España: la película Una historia de amor en Copenhague se puede ver en Netflix.

Estados Unidos: la película A Copenhaguen love story se puede ver en Netflix.