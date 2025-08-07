Cornejo criticó a De Marchi por querer imponer a su candidato en la lista UCR-LLA: "Es raro"

Embed - "OROZCO-RAMÓN es una IMPROVISACIÓN"

"Informalmente tengo entendido que La Libertad Avanza podría proponerlo entre los candidatos, pero es confuso porque todo el PRO esta armando en la provincia una lista en contra de La Libertad Avanza y en contra de la alianza que hemos hecho con el Gobierno provincial", resaltó y les reclamó: "Tienen que ser claros, no se puede decir Cornejo es mi límite y después ir en la misma lista de Cornejo. Es raro".

El cuestionamiento de Cornejo apunta a que previo a la confirmación del acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza, los dirigentes del PRO, varios de los cuales conforman el equipo de Javier Milei, como es el caso de De Marchi que es vicepresidente de Aerolíneas Argentinas o el mismo Álvaro Martínez que llegó al Congreso con el PRO y luego se sumó al bloque oficialista, marcaron que su límite político era Alfredo Cornejo y que no podrían coexistir en una misma boleta, algo que parece haber cambiado abismalmente.

alvaro martinez omar de marchi.jpg El diputado nacional Álvaro Martínez sería la apuesta de Omar De Marchi para conservar una banca en la Cámara de Diputados, por eso puja para que integre las listas de candidatos al Congreso de ese acuerdo entre la UCR y LLA.

Si bien desde el PRO no han salido a confirmar esa puja por la candidatura al Congreso, es claro que la negociación sobrevuela y que puertas adentro de Cambia Mendoza no podrían reparos a esa aspiración, porque entienden que Martínez "no ha sido de los más combativos contra Cornejo", deslizan algunos armadores de la mesa chica del gobernador.

Es más él mismo aseguró en la nota con 7D que "no lo vetaría", en referencia al poder de tachar candidatos que firmaron en el acuerdo electoral con los libertarios.

Cómo ejercería Cornejo su poder de veto en las listas libertarias

En su rol de estratega electoral y de armador político, Cornejo confirmó que aquel acuerdo que firmó con los nuevos socios electorales de La Libertad Avanza le permite sacar de las listas que traigan los libertarios a aquellos que no cuajen con su esquema de gobierno.

"Si La Libertad Avanza trae gente que no esta de acuerdo con el programa que Cambia Mendoza viene desarrollando en la provincia no puede ir en nuestra lista. Igual creo que van a traer gente joven que no ha estado en política y eso me da esperanza", aventuró sin dar nombres.

De igual manera resaltó que sus pares libertarios tampoco han usado ese poder de veto con los nombres que él propuso para la lista de diputados nacionales.

"Ellos no vetaron pero quieren gente que esté dispuesta a colaborar en el Congreso en el programa económico", pero advirtió que "ningún legislador de mi equipo nacional va a votar en contra de Mendoza, eso es una garantía de lo que he dado fe yo, el tema del impuesto al combustible lo planteé yo cuando estaba en el Congreso y el kirchnerismo no dejó que avanzara ese proyecto y lo del subsidio al transporte, también he pedido que lo federalicen y lo sigo planteando".