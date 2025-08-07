Nuevo capítulo en la pelea entre Cornejo y Félix por el financiamiento del gasoducto en San Rafael

Alfredo Cornejo frame 7D Alfredo Cornejo, mano a mano con Séptimo Día.

“Esos $4.000 millones siguen a disposición”, dijo Cornejo pero advirtió: “Hay una trampa en la carta. Dicen que quieren esos fondos para extender el gasoducto a la villa 25 de Mayo en Monte Comán y eso no es lo que ofrecí yo”.

Fue entonces cuando se despachó: “Se creen pícaros y mienten acerca de los $4.000 millones que ofrecí para terminar el gasoducto, que siguen estando disponibles”.

La respuesta de Omar Félix a Alfredo Cornejo por el gasoducto de San Rafael

El gasoducto está al 90%. Si bien se destrabaron envíos de Nación, restan esos casi $4.000 millones para terminarlo. San Rafael asegura que “contamos con dicho recurso” pero que, de todas maneras, acepta la oferta de Cornejo.

“Ofrecí los $4.000 millones porque me parece una pena que no se termine el gasoducto si falta el 5 o el 7%. Pero él dijo que no les hacían falta y que lo harían con fondos municipales”, repasó Cornejo.

Omar Félix reconoció este jueves que “tenemos los recursos, no los necesitamos para finalizar la obra en sí”; pero, a su vez, explicó: “Al negociar con Nación el envío de fondos, se quitó del presupuesto la continuidad de la red de gas hacia a la Villa 25 de Mayo. Y es en ese sentido que planteamos que los fondos de provincia se utilicen en esa obra”, dijo el intendente.

Omar Félix Omar Félix le reclama al gobernador Alfredo Cornejo los $4.000 millones para la obra del gasoducto de San Rafael.

Omar Félix aprovechó para seguir pegándole a Alfredo Cornejo

Ya lanzados de lleno en la campaña electoral, así como el gobernador destacó que los mendocinos tienen más “esperanza con Milei”, el intendente peronista retrucó: “Yo no soy tan optimista. Ya vimos el final de esta película en otras oportunidades”.

Y aprovechó para chicanear a Alfredo Cornejo: “También estaba esperanzado cuando fue radical K con Néstor Kirchner, lo estuvo con Macri, ahora con Milei y seguramente si dentro de dos años las encuestas le dan bien a Del Caño, estará con Del Caño”.