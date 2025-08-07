La frase de la filosofía de Sócrates que marcaría su final: ¿Qué significa "un gallo a Esculapio"?

Una interpretación de la filosofía sostiene que Sócrates ve la muerte como una liberación del alma respecto al cuerpo, que para él era una prisión. Desde esta visión, morir no es un castigo, sino una forma de “curación” definitiva del alma, que ahora podrá alcanzar la verdad pura, sin las limitaciones de lo corporal. Al ofrecer el gallo, estaría agradeciendo la “sanación” que le proporciona la muerte.

Sócrates (1).jpg El virtuosismo de Sócrates

Filosofía: ¿Por qué es importante esta frase?

También se ha sugerido que esa frase son una muestra de su serenidad y coherencia. Hasta el final, Sócrates mantiene su sentido de responsabilidad y su devoción por la verdad y la virtud. No olvida una deuda, aunque sea pequeña, ni deja de actuar conforme a su pensamiento.

Además, esta frase podría interpretarse como una crítica sutil a la medicina convencional de su tiempo: mientras los médicos trataban el cuerpo, él creía en curar el alma mediante el diálogo y el pensamiento.

Es así que las últimas palabras de Sócrates simbolizan su visión filosófica de la muerte como una liberación y una forma de curación espiritual. También reflejan su integridad moral y su compromiso con los valores que defendió durante toda su vida.