Iris Aguilar instó a no tenerle miedo a la variante Frankenstein del Covid y dio detalles

Variante Frankestein Covid Imágenes que han circulado sobre todo por redes sociales, de la variante Frankenstein de Covid.

Iris Aguilar: "Frankenstein, es nombre muy ocurrente"

Iris Aguilar fue entrevistada este miércoles en Radio Nihuil por Matías Pascualetti y lo primero que advirtió fue: "El nombre Frankenstein es muy ocurrente. Resulta de la variante Omicron porque el Covid va cambiando".

La doctora y conductora de un programa de salud en la misma emisora detalló que "se detectó en Asia y se difundió en otros lugares. En Argentina hay casos confirmados pero no es novedad: son de principios de julio y finales de junio".

La Organización Mundial de la Salud calificó a la Frankenstein como una variante para tener el observación. Pero lo importante es transmitir tranquilidad a pesar de ese nombre de fantasía La Organización Mundial de la Salud calificó a la Frankenstein como una variante para tener el observación. Pero lo importante es transmitir tranquilidad a pesar de ese nombre de fantasía

"Los síntomas siguen siendo leves -amplió Iris- y predominan los cuadros de disfonía o alteraciones de la voz. Los casos más graves o de mayor riesgo se pueden dar en los mayores de 50 años y en los inmunosuprimidos".

Aguilar destacó que "las recomendaciones son las mismas de siempre, insistir con la vacunación y no entrar en pánico. Y si hay sintomatologías se debe consultar a un médico".

La funcionaria contó que "no se ha reportado mayor cantidad de internaciones ni de mortalidad por esta variante, al menos hasta ahora. Así que tranquilidad y a no tenerle miedo al nombre que le han puesto".

Admitió que "por lo que se escucha en los medios masivos sobre la variante Frankenstein es como que entra miedito. Pero la verdad es que no vimos un aumento de caosos".