Iris Aguilar instó a no tenerle miedo a la variante Frankenstein del Covid y dio detalles

La directora de Inmunizaciones Iris Aguilar admitió que hay casos de la variante Frankenstein de Covid en Argentina pero los síntomas son leves

Iris Aguilar

Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunizaciones de Mendoza.

Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Nadie mejor que Iris Aguilar para consultar sobre los alcances de la más nuevas de las variantes del Covid, denominada Frankenstein, nombre que por sí solo causa resquemor. La jefa de Inmunizaciones de la provincia fue clara y pidió no entrar en pánico.

La profesional a quien siempre se recurre por temas relacionados con enfermedades infecciosas explicó que Frankenstein es un nombre de fantasía que asusta pero -al menos por ahora- esta variante sólo está en periodo de observación.

Lo que sí advirtió Aguilar es que no se deben bajar las recomendaciones ya conocidas relacionadas con el Covid sobre todo para las personas mayores de 50 años y los inmunosuprimidos, es decir a quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

Variante Frankestein Covid
Imágenes que han circulado sobre todo por redes sociales, de la variante Frankenstein de Covid.

Iris Aguilar: "Frankenstein, es nombre muy ocurrente"

Iris Aguilar fue entrevistada este miércoles en Radio Nihuil por Matías Pascualetti y lo primero que advirtió fue: "El nombre Frankenstein es muy ocurrente. Resulta de la variante Omicron porque el Covid va cambiando".

La doctora y conductora de un programa de salud en la misma emisora detalló que "se detectó en Asia y se difundió en otros lugares. En Argentina hay casos confirmados pero no es novedad: son de principios de julio y finales de junio".

La Organización Mundial de la Salud calificó a la Frankenstein como una variante para tener el observación. Pero lo importante es transmitir tranquilidad a pesar de ese nombre de fantasía La Organización Mundial de la Salud calificó a la Frankenstein como una variante para tener el observación. Pero lo importante es transmitir tranquilidad a pesar de ese nombre de fantasía

"Los síntomas siguen siendo leves -amplió Iris- y predominan los cuadros de disfonía o alteraciones de la voz. Los casos más graves o de mayor riesgo se pueden dar en los mayores de 50 años y en los inmunosuprimidos".

Aguilar destacó que "las recomendaciones son las mismas de siempre, insistir con la vacunación y no entrar en pánico. Y si hay sintomatologías se debe consultar a un médico".

La funcionaria contó que "no se ha reportado mayor cantidad de internaciones ni de mortalidad por esta variante, al menos hasta ahora. Así que tranquilidad y a no tenerle miedo al nombre que le han puesto".

Admitió que "por lo que se escucha en los medios masivos sobre la variante Frankenstein es como que entra miedito. Pero la verdad es que no vimos un aumento de caosos".

