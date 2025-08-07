Banco Nación: este viernes reaparece la promoción que esperan todos, 25% de descuento sin tope de reintegro

Esta promo estará vigente este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto. Y tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nación Viernes Lo que muchos esperaban. Este viernes vuelve una promo muy usada del Banco Nación.

Esta promoción incluye compras presenciales exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.