Este viernes 8 de agosto regresa una de las promociones más esperadas por los clientes de Banco Nación. Quienes usen la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en accesorios, indumentaria y calzado de reconocidas marcas. El beneficio incluye la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés.
Banco Nación: este viernes reaparece la promoción que esperan todos, 25% de descuento sin tope de reintegro
Los clientes de Banco Nación que paguen sus compras con la billetera virtual MODO BNA+ accederán a un gran beneficio este viernes, sábado y domingo. Incluye hasta 12 cuotas sin interés