Cómo cuidar el césped en agosto para tenerlo verde y radiante en septiembre, según expertos en jardinería

cesped jardin.jpg El jardín tendrá una alfombra verde y suave gracias a estos consejos.

Por otro lado, en agosto también es importante evitar cortar el césped con regularidad. Es que durante este mes (como en todo el invierno), se ralentiza su crecimiento. En caso de que el pasto esté muy largo y quieras cortarlo, debes hacerlo de unos cinco centímetros. Aunque, es menester saber que no tendrás que cortar si sabes que se producirán heladas en los próximos días.

Otro punto importante en el cuidado del césped del jardín radica en la eliminación de hojas y basura orgánica, algo que será fundamental para evitar el desarrollo de hongos que pongan al pasto amarillento.

En este sentido, los especialistas indican que la materia orgánica sumada al habitual viento de esta época del año provoca que gran parte de esa basura acaba en el pasto, provocando el desarrollo de un caldo de cultivo para la aparición de hongos debido a que la materia orgánica impide la oxigenación del césped. Ante esto, es menester pasar de forma regular un rastrillo y así retirar toda la suciedad acumulada.

cesped Con estos trucos, el césped estará espléndido en primavera.

Por último, y no menos importante, en agosto también se recomienda descompactar y airear el terreno. Esta tarea de jardinería ayuda a paliar los efectos del frío e impulsa el crecimiento del césped con el arribo de la primavera. En simultáneo, esto permitirá mejorar el drenaje y la absorción de nutrientes.