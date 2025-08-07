Inicio Sociedad Césped
Cómo cuidar el césped en agosto para tenerlo verde y radiante en septiembre, según expertos en jardinería

Para que el césped verde en el arribo de la primavera, expertos en jardinería recomiendan mantenerlo con estos cuidados durante el mes de agosto

Aprende a cuidar el césped en agosto gracias a estos trucos de jardinería.

Agosto es un mes clave para el cuidado del césped. Manteniendo los recaudos necesarios, nos garantizaremos de tener un jardín con una alfombra verde en septiembre, con el arribo de la primavera. Para todo esto, expertos en jardinería brindan una serie de consejos que debemos poner en práctica de inmediato.

Jardinería: qué hacer en agosto para tener el césped verde en septiembre

Durante este mes todavía transitaremos los días más fríos del invierno, mientras que a principios de septiembre las temperaturas serán más cálidas y las condiciones más propicias para el crecimiento del césped.

Ante este panorama, expertos en jardinería recomiendan, en primera instancia, prestar atención a la hidratación del césped. Dependiendo de la región en donde vivas, tendrás que considerar la cantidad de lluvia que hay durante el mes de agosto. Si llueve con frecuencia, no necesitarás regar el pasto. En cambio, si no llueve casi nunca, sí tendrás que regarlo al menos una vez cada 10 días.

El jard&iacute;n tendr&aacute; una alfombra verde y suave gracias a estos consejos.

Por otro lado, en agosto también es importante evitar cortar el césped con regularidad. Es que durante este mes (como en todo el invierno), se ralentiza su crecimiento. En caso de que el pasto esté muy largo y quieras cortarlo, debes hacerlo de unos cinco centímetros. Aunque, es menester saber que no tendrás que cortar si sabes que se producirán heladas en los próximos días.

Otro punto importante en el cuidado del césped del jardín radica en la eliminación de hojas y basura orgánica, algo que será fundamental para evitar el desarrollo de hongos que pongan al pasto amarillento.

En este sentido, los especialistas indican que la materia orgánica sumada al habitual viento de esta época del año provoca que gran parte de esa basura acaba en el pasto, provocando el desarrollo de un caldo de cultivo para la aparición de hongos debido a que la materia orgánica impide la oxigenación del césped. Ante esto, es menester pasar de forma regular un rastrillo y así retirar toda la suciedad acumulada.

Con estos trucos, el c&eacute;sped estar&aacute; espl&eacute;ndido en primavera.

Por último, y no menos importante, en agosto también se recomienda descompactar y airear el terreno. Esta tarea de jardinería ayuda a paliar los efectos del frío e impulsa el crecimiento del césped con el arribo de la primavera. En simultáneo, esto permitirá mejorar el drenaje y la absorción de nutrientes.

