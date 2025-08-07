Araña de rincón: por qué no se debe matar y qué hacer ante su detección en casa

En lugar de matarlas, es más efectivo tomar medidas preventivas para evitar que entren en contacto con las personas, como sacudir la ropa antes de usarla, limpiar los rincones oscuros y ordenar espacios donde puedan esconderse.

Para sacarla de casa, la mejor decisión que puedes tomar es la de llamar a un especialista que se encargue de exterminarla. De lo contrario, puedes sufrir problemas afectando tu bienestar.

Más allá del riesgo de picadura, tienes que saber que esta araña es depredadora de otros insectos, por lo que puede ser tu aliada en la lucha contra otras plagas dentro de casa.

Lugares donde se encuentran las arañas de rincón

Si sospechas de la presencia de una araña de rincón en tu casa, tienes que saber que los lugares en donde puedes encontrarla son los siguientes: