La primera ciudad fundada en Argentina no es CABA

No fue sino hasta 1580 que Juan de Garay refundó la ciudad de Buenos Aires, esta vez con éxito. Santiago del Estero se convirtió en un centro clave para la expansión colonial en el interior del continente, siendo un punto de partida para fundaciones posteriores como San Miguel de Tucumán, Córdoba y Salta.

Ciudad

Importancia de esta ciudad

Su importancia histórica es tal que se la conoce como "la madre de ciudades", ya que desde allí partieron numerosas expediciones que dieron origen a otras poblaciones argentinas.

A pesar de que Buenos Aires terminó siendo la capital del país y una de las ciudades más relevantes de América del Sur, no ostenta el título de la más antigua. Santiago del Estero, con más de 470 años de historia ininterrumpida, sigue siendo un símbolo del inicio de la colonización española en el actual territorio argentino, y conserva un fuerte legado cultural e histórico que forma parte esencial de la identidad nacional.