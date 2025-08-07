La primera ciudad fundada en Argentina no es CABA

Cuando se piensa en los orígenes de la Argentina, muchos creen que Buenos Aires (actual CABA) fue la primera ciudad fundada en el territorio. Sin embargo, esta idea es incorrecta.
La primera ciudad establecida por los conquistadores españoles en lo que hoy es Argentina fue fundada el 25 de julio de 1553 por Francisco de Aguirre. Te contamos cuál es.
Ubicada a orillas del río Dulce, en el noroeste argentino, Santiago del Estero fue la primera ciudad que logró mantenerse en pie sin ser abandonada. Antes de ella, hubo intentos fallidos de establecer asentamientos permanentes, como la primera Buenos Aires, fundada en 1536 por Pedro de Mendoza, que fue finalmente abandonada debido a ataques indígenas, hambre y falta de recursos.
No fue sino hasta 1580 que Juan de Garay refundó la ciudad de Buenos Aires, esta vez con éxito. Santiago del Estero se convirtió en un centro clave para la expansión colonial en el interior del continente, siendo un punto de partida para fundaciones posteriores como San Miguel de Tucumán, Córdoba y Salta.
Su importancia histórica es tal que se la conoce como "la madre de ciudades", ya que desde allí partieron numerosas expediciones que dieron origen a otras poblaciones argentinas.
A pesar de que Buenos Aires terminó siendo la capital del país y una de las ciudades más relevantes de América del Sur, no ostenta el título de la más antigua. Santiago del Estero, con más de 470 años de historia ininterrumpida, sigue siendo un símbolo del inicio de la colonización española en el actual territorio argentino, y conserva un fuerte legado cultural e histórico que forma parte esencial de la identidad nacional.