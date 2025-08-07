Cómo combinar las botas texanas con estilo y sin parecer Jessie de Toy Story

Una combinación clásica es la del pantalón de jean y las botas texanas (de cualquier color). Es un estilo casual y estiloso, y además puedes adaptarlo tanto al invierno como al verano. Por ejemplo, en invierno puedes darle más estilo con una campera de jean o de cuero, y en invierno con pañuelos o unos buenos anteojos de sol.

Total look black

Un look total black puede elevarse con unas buenas botas texanas o vaqueras. De esta manera le agregarás al look un poco de color y de textura. Puedes añadir como accesorios un buen bolso o cartera colorida, collares, pulseras y anteojos de sol.

Maxi vestido boho + botas

Para poder conseguir un look bohemio, combina un maxi vestido fluido y estampado con botas texanas. Añade una campera de cuero o de jean, un cardigan o incluso una camisa sin prender. Inspirada en el estilo campestre chic, esta combinación es ideal para festivales, una tarde de compras o incluso para ir a un casamiento con dress code casual.

Falda + botas

De la misma forma que ocurre con el vestido, también puedes combinar una falda con las botas texanas. La mezcla de la feminidad del vestido con la robustez de las botas crea un contraste que marca tendencia. Puedes añadir una campera de cuero o una de jan, y un buen bolso o cartera.

Short jean + remera estampada

Por último te aconsejamos combinar short de jean, una remera o camiseta estampada y unas buenas botas texanas. Conseguirás un look juvenil, relajado e ideal para el día a día.