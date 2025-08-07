Inicio Sociedad Aldeas Infantiles
Desarrollo de habilidades

Aldeas Infantiles SOS inauguró su Centro de Innovación Tecnológica en Mendoza

Junto con la Municipalidad de Mendoza y la Fundación Grupo América, Aldeas Infantiles abrió las puertas de un nuevo espacio para jóvenes y adultos

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El intendente de Capital

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, junto a ﻿la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti,  la directora de la Filial Mendoza, Jaquelin Scardilla, y Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América. 

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Aldeas Infantiles SOS Argentina inauguró su Centro de Innovación Tecnológica (CIT) en la Ciudad de Mendoza y la jornada de apertura se realizó en el CIC 2 del Barrio Soberanía. Estuvo el intendente Ulpiano Suárez, la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, Gabriela Alé, la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti, y la directora de la Filial Mendoza, Jaquelin Scardilla.

Durante el evento, las y los presentes conocieron el espacio que ofrecerá actividades tecnológicas y pedagógicas para distintos grupos etarios, desde infancias hasta personas adultas mayores, en diferentes horarios en la mañana, la tarde y noche.

Aldeas Argentinas Fundación Grupo América
El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, junto a la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti, y Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, junto a la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti, y Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América.

Con equipamiento moderno que incluye computadoras, proyectores, impresoras 3D, lápices 3D y otros recursos tecnológicos, el CIT permitirá que cada participante explore nuevas habilidades, desarrolle su creatividad y acceda a conocimientos clave para su presente y su futuro.

El estreno de las instalaciones estuvo a cargo de las y los alumnos de 6 y 7 año de la Escuela O´Donnell que participaron de una actividad lúdica especial.

Al momento del corte de cinta, Alejandra Perinetti expresó: “Para reducir la brecha digital entre infancias y adolescencias es necesario que Estado, sector privado y organizaciones sociales trabajen en equipo y de manera articulada”.

Aldeas Argentinas Fundación Grupo América 3

El nuevo CIT fue posible gracias a lo recaudado en la Donatón, una carrera solidaria realizada en 2024 que contó con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza y la Fundación Grupo América. Este 2025 se realizará nuevamente la carrera y tendrá lugar en el parque San Martín el 2 de noviembre.

Este espacio se suma a los que la organización ya abrió en Rosario, Córdoba, Luján, Mar del Plata y Oberá, con el objetivo garantizar que más niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación, la inclusión y el acceso al mundo digital.

Aldeas Infantiles SOS Argentina

Aldeas Infantiles SOS es una organización social independiente y sin fines de lucro que trabaja hace más de 40 años en Argentina. Acompaña a las familias para que puedan cumplir un rol protector y asegurar el ejercicio de derechos de los niños y niñas.

Aldeas Argentinas Fundación Grupo América 4
El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, junto a la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, junto a la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti.

Además, recibe en Cuidado Alternativo a chicos y chicas privados del cuidado de sus familias, y les ofrece un entorno protector y afectivo donde desarrollarse de manera integral. Actualmente más de 7.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias participan de sus programas en Mar del Plata, Rosario, Oberá, Luján, Córdoba y Mendoza.

Más información sobre Aldeas Infantiles en su web www.aldeasinfantiles.org.ar.

Temas relacionados:

Te puede interesar