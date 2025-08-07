Inicio Sociedad Mate
Mate sirio: la versión curiosa y llamativa que se toma en otras partes del mundo

La yerba mate es un ingrediente natural y muy popular. Este producto se utiliza para preparar la famosa infusión argentina que también tiene otras versiones

Isabella Brosio
Isabella Brosio
El mate es una bebida muy popular y beneficiosa 

El mate es una bebida muy popular en Argentina y otras partes de América Latina. Sin embargo, recientemente se descubrió que uno de los países que más mate consume es Siria, ocupando el puesto número 4 en el ranking encabezado por Argentina y Uruguay.

El mate tiene orígenes antiguos que se remontan a los pueblos guaraníes, quienes utilizaban la yerba como moneda de intercambio, objeto de ritual, bebida sagrada e infusión para la salud.

El mate se puede tomar de diferentes formas, con ingredientes saborizantes y en recipientes diversos&nbsp;

El mate es cada vez más popular en el mundo, debido a la migración, a los famosos argentinos que suben fotos tomando mates y a la visita de viajeros que llegan al país con la ilusión de probarlo.

Hoy te voy a contar un poco sobre el mate sirio, una versión muy diferente a la argentina, versionada y llamativa. El mate llegó a Siria a través de la inmigración siria y libanesa a finales del siglo XIX.

La costumbre de tomar mate fue adoptada por los inmigrantes pero de una forma diferente y adaptada a los gustos del país. La yerba mate se comercializa y exporta a este país y es una de las bebidas preferidas de sus habitantes.

¿Cómo se toma el mate sirio?: una versión muy distinta

El mate sirio se ceba con yerba mate y agua caliente pero de una manera muy diferente. En estas regiones del planeta el mate se toma en vaso de vidrio alto con muy poca yerba. Colocan la yerba mate en la parte inferior, solo un cuarto del vaso con bastante azúcar.

Luego llenan de agua caliente el vaso directo sobre la yerba. Queda toda la yerba en la superficie flotando y la parte de abajo llena de agua, como si fuera un mate cocido. Colocan la bombilla y toman el mate a través de ella. Cada tanto vuelven a colocar agua y azúcar en el vaso.

Parece un t&eacute; o mate cocido que se toma como infusi&oacute;n, por la ma&ntilde;ana o la tarde

En Siria toman el mate de manera individual como si fuera un té y no se comparte en ronda como en Argentina. Existen muchas yerbas mates nacionales que hasta se exportan con etiquetado en árabe.

¿Cuáles son los principales beneficios para la salud de la yerba mate?

Lo mejor es tomar mate a temperatura media y no muy caliente

  • La yerba mate es una planta con enormes beneficios. Este ingrediente posee propiedades antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.
  • Es un energizante y estimulante natural. Mejora la concentración y el estado de alerta.
  • La yerba mate es fuente de vitaminas y minerales.
  • Es un ingrediente laxante y diurético.

