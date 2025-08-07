Escalofriante: una mujer asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años

Dolor crimen menor El padre del menor llegó a la casa y vio a la mujer sentada junto al cuerpo de su hijo en medio de un charco de sangre Foto gentileza eldoce.tv

Totalmente aturdido por la situación, el hombre salió corriendo de la casa y llegó a un almacén cercano para pedirle a su vecino que llamara urgente a la policía. “La Negra se mandó un moco”, le habría manifestado al comerciante, según el informe de Puntal.

En pocos minutos, efectivos policiales de una comisaría de Río Cuarto llegaron a la vivienda y al revisar al menor constataron que ya se encontraba sin vida. Toda la zona cercana a la vivienda quedó acordonada y el fiscal a cargo del operativo y de la investigación ordenó la detención de Juárez, que fue inputada por el homicidio de su hijo.

Al momento de concretar la medida, la mujer les comentó que padecía una patología psiquiátrica y que cree haber sufrido un brote psicótico, ya que supuestamente no recuerda lo que sucedió con su hijo.

Una fuente de la investigación confió que se trató de "una muerte muy violenta" porque el menor tenía "marcas en todo el cuerpo".

A partir de la situación planteada, el fiscal Jávega explicó que, en principio, son dos las hipótesis que están bajo investigación: “Si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque, o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto”, indicó el fiscal en declaraciones a El Doce TV.

Las primeras pericias en el cuerpo del adolescente asesinado, indican que presentaban múltiples cuchillazos en el cuerpo, aunque, los resultados de la autopsia determinarán las circunstancias de su muerte.

Por otra parte, la fiscalía ordenó que peritos calificados realizaran una evaluación psicológica y pericias psiquiátricas y toxicológicas a Juárez, para comprobar o no una de las hipótesis. “No tengo prueba para sostener que es inimputable aún. Debemos pedirle a un médico que nos interprete y nos sepa dar un diagnóstico más certero sobre si ese cuadro está vigente o no y cómo puede incidir en la conducta de esta persona”, le indicó el fiscal Jávega a La Voz.

Por estas horas, la causa continúa bajo secreto de sumario ya que se espera que la mujer sea indagada. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto.