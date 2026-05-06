Una grave denuncia sacude a la Policía de Córdoba luego de que una mujer haya denunciado que efectivos la obligaron a mostrar fotos íntimas que ella subía como contenido erótica en la plataforma OnlyFans. Ahora, el episodio está siendo investigado y podrían caber duras sanciones para los uniformados.
Crea contenido en Only Fans y denunció que policías la obligaron a mostrarle sus fotos eróticas
El extraño episodio ocurrió durante un procedimiento policial que se realizó en los últimos días en la ciudad cordobesa de San Francisco del Chañar
El extraño episodio ocurrió durante un procedimiento policial que se realizó en los últimos días en la ciudad cordobesa de San Francisco del Chañar.
Ante la acusación que realizó la mujer, las autoridades de la Policía de Córdoba determinaron que fueran pasados a situación pasiva.
La denuncia de la mujer contra los policías
El hecho ocurrió días atrás cuando la mujer, que crea contenido erótico en la plataforma para adultos OnlyFans, denunció que agentes policiales realizaron un allanamiento en su casa en un caso por averiguación de robo. En ese operativo es que, con el objetivo de que se autoincrimine, la encarraron, interrogaron y la obligaron a mostrar fotos íntimas.
La fiscal de Córdoba Analía Cepede, que lleva adelante el caso, confirmó que la investigación por robo comenzó en diciembre de 2025 y que se realizó un procedimiento, el cual fue irregular desde su comienzo: “Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados”. En diálogo con el medio El DoceTv, la magistrada explicó que los investigados son 4 policías, 3 hombres y 1 mujer.
Respecto a la víctima, la mujer indicó que se encuentra internada luego de intentar suicidarse y que aguarda a su recuperación para que pueda declarar. “Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba”, manifestó la fiscal.
Se supo que, 3 de los 4 policías denunciados, fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación.