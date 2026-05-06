Crea contenido en Only Fans y denunció que policías la obligaron a mostrarle sus fotos eróticas

comisaria cordoba La comisaría donde prestan servicios los policías denunciados.

La denuncia de la mujer contra los policías

El hecho ocurrió días atrás cuando la mujer, que crea contenido erótico en la plataforma para adultos OnlyFans, denunció que agentes policiales realizaron un allanamiento en su casa en un caso por averiguación de robo. En ese operativo es que, con el objetivo de que se autoincrimine, la encarraron, interrogaron y la obligaron a mostrar fotos íntimas.

La fiscal de Córdoba Analía Cepede, que lleva adelante el caso, confirmó que la investigación por robo comenzó en diciembre de 2025 y que se realizó un procedimiento, el cual fue irregular desde su comienzo: “Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados”. En diálogo con el medio El DoceTv, la magistrada explicó que los investigados son 4 policías, 3 hombres y 1 mujer.

Respecto a la víctima, la mujer indicó que se encuentra internada luego de intentar suicidarse y que aguarda a su recuperación para que pueda declarar. “Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba”, manifestó la fiscal.

Se supo que, 3 de los 4 policías denunciados, fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación.