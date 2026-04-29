Policías rescataron a una beba de tres meses que se ahogó mientras era amamantada

Hospital Notti, instalaciones. Foto Axel Lloret. La pequeña permanece internada en observación en el hospital Notti. Foto: Archivo

Traslado de urgencia al hospital Notti

Dada el estado crítico del cuadro y ante la demora que podía implicar la espera de una ambulancia, los efectivos decidieron realizar un traslado inmediato en un móvil policial. Con un operativo de "cápsula de seguridad" para abrir paso entre el tránsito matutino, la beba llegó al hospital Notti en pocos minutos.

Allí, el equipo médico de guardia realizó maniobras de reanimación avanzadas. Tras momentos de máxima tensión, la pequeña presentó vómitos, recuperó el llanto y logró ser estabilizada. Actualmente, permanece internada en observación bajo el diagnóstico de crisis de ahogo, fuera de peligro.

Un historial de rescates ante situaciones críticas

Este rescate no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de intervenciones donde la capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) por parte de los efectivos policiales ha sido la diferencia entre la vida y la muerte.

Febrero 2024 (Guaymallén): dos policías salvaron a un bebé de un año en el barrio Lihué. El pequeño no presentaba signos vitales tras una convulsión febril; los oficiales le practicaron RCP en el asiento trasero de la patrulla mientras volaban hacia el hospital Notti.

dos policías salvaron a un bebé de un año en el barrio Lihué. El pequeño no presentaba signos vitales tras una convulsión febril; los oficiales le practicaron RCP en el asiento trasero de la patrulla mientras volaban hacia el hospital Notti. Octubre 2023 (Maipú): en medio de un patrullaje de rutina, fueron interceptados por padres con un recién nacido que se había ahogado con leche materna. La pericia del oficial que realizó la "Maniobra de Heimlich" para lactantes permitió que el niño llegara con vida al centro asistencial más cercano.

en medio de un patrullaje de rutina, fueron interceptados por padres con un recién nacido que se había ahogado con leche materna. La pericia del oficial que realizó la "Maniobra de Heimlich" para lactantes permitió que el niño llegara con vida al centro asistencial más cercano. Enero 2024 (Las Heras): personal del Centro de Estratégico de Operaciones (CEO) guió telefónicamente a una madre mientras enviaba una patrulla. Los agentes que llegaron al domicilio continuaron con las maniobras hasta que el bebé recuperó la coloración, en un caso que conmovió a la comunidad de El Zapallar.

La formación obligatoria en primeros auxilios y reanimación básica es hoy una herramienta fundamental en la currícula del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Estos casos, como la beba de 3 meses, demuestran que, más allá de la prevención del delito, la policía mendocina cumple un rol social crítico como primer eslabón ante emergencias de salud.