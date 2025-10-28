Inicio Sociedad Policías
Dos policías le salvaron la vida a una beba que se estaba ahogando

Dos policías le salvaron la vida a una beba que se estaba ahogando. La madre pidió ayuda a los policiales, quienes la salvaron con maniobras de reanimación

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Dos policías le salvaron milagrosamente la vida a una beba que se estaba ahogando, la madre, desesperada, les pidió ayuda y los efectivos rápidamente la salvaron con maniobras de reanimación.

Policías en acción. Dos efectivos policiales le salvaron la vida a una beba que se estaba ahogando.

Una familia de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, vivió un momento de desesperación cuando su hija sufrió un episodio de ahogamiento. Entre lágrimas y la urgencia de salvarla, corrieron hasta la salita del barrio Obrero, solicitando ayuda inmediata a los médicos y al personal policial, quienes se movilizaron sin perder un segundo para asistirlos y estabilizar a su beba.

Sofía Zelada, la mamá, contó en el grupo vecinal de Facebook Lomas Conecta que su hija sufrió un episodio de ahogamiento y que, al llegar a la salita del barrio, fueron recibidos y asistidos por el personal de guardia junto a efectivos policiales, quienes lograron salvar la vida de la beba a través de maniobras de reanimación.

“Intentamos reanimarla, pero no funcionó, por lo cual fuimos corriendo a la salita. Dos patrulleros prosiguieron a recibirnos y a reanimar a nuestra beba”, relató la mujer.

Los efectivos llamaron de inmediato a una ambulancia, aunque para entonces la beba ya estaba fuera de peligro gracias a la eficaz respuesta del personal policial.

Buen accionar. La madre de la beba salvada, agradeció a los policías por haber actuado rápido cuando su hija se ahogaba.

La mujer destacó especialmente el trabajo de “la teniente Cintia Herrera y el sargento Emanuel Nazer", además de los “choferes César Miñana y Matías Altamirano", quienes colaboraron durante la emergencia.

“Gracias por su buen accionar”, se lee en el posteo, que destaca el profesionalismo y empatía con la que actuaron los agentes y el personal sanitario en un momento de extrema urgencia.

La publicación se replicó rápidamente en redes sociales, donde los vecinos de Ingeniero Budge celebraron la solidaridad y el compromiso del equipo que intervino para salvar la vida de la bebé.

Fuente: tn.com.ar

