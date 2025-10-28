Dos policías le salvaron la vida a una beba que se estaba ahogando

Dos policías le salvaron milagrosamente la vida a una beba que se estaba ahogando, la madre, desesperada, les pidió ayuda y los efectivos rápidamente la salvaron con maniobras de reanimación.
Una familia de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, vivió un momento de desesperación cuando su hija sufrió un episodio de ahogamiento. Entre lágrimas y la urgencia de salvarla, corrieron hasta la salita del barrio Obrero, solicitando ayuda inmediata a los médicos y al personal policial, quienes se movilizaron sin perder un segundo para asistirlos y estabilizar a su beba.
Sofía Zelada, la mamá, contó en el grupo vecinal de Facebook Lomas Conecta que su hija sufrió un episodio de ahogamiento y que, al llegar a la salita del barrio, fueron recibidos y asistidos por el personal de guardia junto a efectivos policiales, quienes lograron salvar la vida de la beba a través de maniobras de reanimación.
“Intentamos reanimarla, pero no funcionó, por lo cual fuimos corriendo a la salita. Dos patrulleros prosiguieron a recibirnos y a reanimar a nuestra beba”, relató la mujer.
Los efectivos llamaron de inmediato a una ambulancia, aunque para entonces la beba ya estaba fuera de peligro gracias a la eficaz respuesta del personal policial.
La mujer destacó especialmente el trabajo de “la teniente Cintia Herrera y el sargento Emanuel Nazer", además de los “choferes César Miñana y Matías Altamirano", quienes colaboraron durante la emergencia.
“Gracias por su buen accionar”, se lee en el posteo, que destaca el profesionalismo y empatía con la que actuaron los agentes y el personal sanitario en un momento de extrema urgencia.
La publicación se replicó rápidamente en redes sociales, donde los vecinos de Ingeniero Budge celebraron la solidaridad y el compromiso del equipo que intervino para salvar la vida de la bebé.
Fuente: tn.com.ar