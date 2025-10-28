Dos policías le salvaron la vida a una beba que se estaba ahogando

“Intentamos reanimarla, pero no funcionó, por lo cual fuimos corriendo a la salita. Dos patrulleros prosiguieron a recibirnos y a reanimar a nuestra beba”, relató la mujer.

Los efectivos llamaron de inmediato a una ambulancia, aunque para entonces la beba ya estaba fuera de peligro gracias a la eficaz respuesta del personal policial.

bebe2 Buen accionar. La madre de la beba salvada, agradeció a los policías por haber actuado rápido cuando su hija se ahogaba.

La mujer destacó especialmente el trabajo de “la teniente Cintia Herrera y el sargento Emanuel Nazer", además de los “choferes César Miñana y Matías Altamirano", quienes colaboraron durante la emergencia.

“Gracias por su buen accionar”, se lee en el posteo, que destaca el profesionalismo y empatía con la que actuaron los agentes y el personal sanitario en un momento de extrema urgencia.

La publicación se replicó rápidamente en redes sociales, donde los vecinos de Ingeniero Budge celebraron la solidaridad y el compromiso del equipo que intervino para salvar la vida de la bebé.

Fuente: tn.com.ar