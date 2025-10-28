Daniel Vila, a fondo: las sedes que propuso el club, su mensaje a los hinchas y el elogio a Sebastián Villa

"No vi el posteo en las redes de Copa Argentina. Pero yo también estoy esperando. Estamos todos esperando que nos comuniquen. De lo único que tenemos certezas es del día. No depende de nosotros. Hay mucha gente que se queja por el día, y entiendo que no es el mejor día. Le pido al hincha y al socio de Independiente Rivadavia que festeje. Es la primera vez que Independiente Rivadavia llega a esta instancia", añadió el presidente de Independiente Rivadavia.

A la hora de enviarle un mensaje a los hinchas, Daniel Vila fue contundente: "Los partidos se ganan antes de empezar, antes del pitazo inicial. Vuelvo a repetir: no es el mejor día, no se conoce la sede y falta muy poco tiempo, pero pongámosle buena onda, porque el equipo nos va a necesitar con ese espíritu".

Con respecto a la visita de Independiente Rivadavia a Aldosivi, confirmó: "Viajamos el viernes en vuelo charter que hemos alquilado, porque tenemos las fechas muy apretadas. Hablé con Berti de este tema y vamos a ir con el equipo titular y algunos suplentes que se van a integrar. La idea es ganar siempre. Esos tres puntos son muy valiosos para este año y para el año que viene".

villa lepra Sebastián Villa marcó el penal que depositó a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina. Nicolás Ríos / Diario UNO

Antes de despedirse, Daniel Vila no escatimó en elogios para hablar del gran presente de Sebastián Villa: "Dije hace tiempo que Villa se iba a transformar en ídolo de Independiente Rivadavia. Hoy no solamente es uno de los mejores jugadores del club, sino del fútbol argentino. Verlo besarse el escudo me generó una gran emoción, porque sé lo que él ha trabajado en el club. Él sabe lo que ha trabajado el club también. Mendoza lo cobijó cuando nadie lo quería, Independiente Rivadavia lo volvió a ser un jugador de fútbol destacado. Su emoción y agradecimiento tienen ese sentido. En mi caso particular me siento orgulloso de este nuevo Villa. Me siento orgulloso y agradecido con el jugador".

Todas las respuestas de Daniel Vila en Radio Nihuil

Sobre la sede

"Lo primero que quiero aclarar es que no hay ninguna negociación. La empresa que organiza la Copa Argentina, que es Torneos y Competencias, es quien decide día, hora y sede. Nosotros solamente esperamos que nos comuniquen".

"Cuando nos consultaron dijimos que nuestra primera opción era Villa Mercedes y sino Córdoba. Pero de ninguna manera nos parecía que se juegue en Rosario ni en Santa Fe. Además, en Rosario es imposible porque está cerrado el aeropuerto".

Su mensaje al hincha de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia.jpg Daniel Vila le envió un mensaje a los hinchas de Independiente Rivadavia. Fabián Salamone / Diario Uno

El crecimiento de Independiente Rivadavia en los últimos dos años

"No es poca cosa. En dos años, jugar dos finales, es para festejar. Desde donde estaba Independiente Rivadavia en enero del 203 a donde está hoy, en octubre del 2025, es algo histórico. El hincha tiene que estar contento de eso, es para celebrarlo".

"Con trabajo, mucha disciplina, orden y conceptos claros de lo que se quiere lograr. Independiente Rivadavia estaba en una situación donde habían dos jugadores y pocos socios. Hoy, dos años más tarde, estamos mirando con cariño la Copa Libertadores. Eso es fruto del trabajo de los dirigentes y del apoyo de los socios".

Cuál es el partido más importante en la historia del club

"Son dos partidos muy importantes. Si ganamos la semana que viene vamos a ser campeones de toda las categorías del fútbol argentino. Ahí pasaremos si ganamos, históricamente, a jugar la Copa Libertadores. Es un logro que va a quedar en las páginas más lindas del club".

Las especulaciones por la fecha de la final

"No estoy al tanto de lo que se dice. Son especulaciones que no tienen ningún tipo de sustento de la realidad. Se juega ahora porque después empieza el Reducido y hay una fecha FIFA. Después se acaba el año, no hay muchas expectativas. Hay que pensar en ganar, no en quejarse. Independiente Rivadavia ha conformado un grupo de jugadores con una convicción única. No me importa el día, la hora ni el clima. Solamente me importa jugar y ganar".

El apoyo de Independiente Rivadavia a sus socios de cara a la final

"Estamos preparando una acción para los socios. Recién terminamos una reunión con la Comisión Directiva en la que preparamos algunas acciones para que el socio se sienta apoyado por el club y el pueda viajar masivamente. Necesitamos que el socio y el hincha se haga presente como lo hizo en Córdoba. Fue comentario de gran parte del periodismo cómo había menor cantidad de público y se hizo sentir mucho más que el de River. Eso tenemos que repetirlo en donde nos toque jugar".

El partido del sábado con Aldosivi

Sebastián Villa y su gran presente en Independiente Rivadavia

