Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli no tuvieron un buen rendimiento este domingo en el Gran Premio de Francia de Motociclismo, con la carera de MotoGP como atracción principal. En Moto3 los argentinos quedaron 11° y 13° en la grilla de llegada.
Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron una floja actuación en Le Mans
Los pilotos argentinos que corren en la categoría Moto3, Valentín Perrone y Marco Morelli, quedaron fuera del Top 10 en el GP de Francia, en Le Mans
La carrera de Moto3, la telonera del MotoGP, disputada en el circuito de Le Mans, fue ganada por el español Máximo Quiles, con KTM (CFMOTO Valresa Aspar Team), con un tiempo de 24 minutos 41 segundos y 640 milésimo (24' 41'' 640/1000). El escolta fue su compatriota Adrián Fernández, con Honda (Leopard Racing), a 1 minuto y 888 milésimas del ganador (+1'' 888/1000). Completó el podio el italiano Matteo Bertelle, con KTM (LEVELUP - MTA), a +4'' 227/1000.
Valentín Perrone y Marco Morelli lejos del ganador en Moto3
El piloto nacional mejor ubicado -11°- fue el Coyote Valentín Perrone (KTM- Red Bull KTM Tech3), lejos de Quiles, a 26 segundos y 119 milésimas (26'' 119/1000).
Por su parte, Marco Morelli (KTM- CFMOTO Valresa Aspar Team) llegó en el 13° lugar, a +32'' 602/1000.
Lo importante fue que ambos corredores sumaron unidades para el campeonato, con Perrone adicionando 5 unidades, y Morelli, 3.
De esta forma, ambos se mantienen en el Top 10 del certamen que lidera el ganador de este domingo, Máximo Quiles, con 115 puntos. Valentín Perrone se ubica en el puesto 4, con 52 unidades; mientras que Marco Morelli está 6°, con 48.