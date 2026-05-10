Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron una floja actuación en Le Mans

Valentín Perrone y Marco Morelli lejos del ganador en Moto3

El piloto nacional mejor ubicado -11°- fue el Coyote Valentín Perrone (KTM- Red Bull KTM Tech3), lejos de Quiles, a 26 segundos y 119 milésimas (26'' 119/1000).

Por su parte, Marco Morelli (KTM- CFMOTO Valresa Aspar Team) llegó en el 13° lugar, a +32'' 602/1000.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/v8delgado/status/2053417226699427849&partner=&hide_thread=false En una carrera acortada (13v) por lluvia, triunfo de punta a punta de Máximo Quiles (#28) en Moto3 en LeMans. El español fue escoltado por Fernández y Bertelle, con caídas y recuperación de los argentinos, Valentín Perrone (#73) venía 7º y finalizó 11º, y Marco Morelli (#97)… pic.twitter.com/fDPpdkQ9d4 — Ricardo Delgado (@v8delgado) May 10, 2026

Lo importante fue que ambos corredores sumaron unidades para el campeonato, con Perrone adicionando 5 unidades, y Morelli, 3.

De esta forma, ambos se mantienen en el Top 10 del certamen que lidera el ganador de este domingo, Máximo Quiles, con 115 puntos. Valentín Perrone se ubica en el puesto 4, con 52 unidades; mientras que Marco Morelli está 6°, con 48.