La bronca de Valentín Perrone en el Gran Premio de Estados Unidos: "Esta carrera era mía"

El italiano Guido Pini fue quien resolvió mejor en el momento decisivo y se quedó con la victoria por apenas 56 milésimas, en una definición al límite que dejó sin margen de error a sus perseguidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2038309853043573009&partner=&hide_thread=false El final de Moto 3 en Austin. Valentín Perrone quedó muy cerca de lograr su primera victoria. pic.twitter.com/YRmO8tTjvx — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) March 29, 2026

El español Máximo Quiles, que lidera el campeonato, mostró su regularidad al finalizar segundo. Álvaro Carpe completó el podio con su primer resultado destacado de la temporada, consolidándose como una de las revelaciones del año.

Aunque esta vez no hizo podio, el Coyote Perrone sí lo logró en Tailandia (3°), y en Brasil fue 7°, por lo que marcha tercero en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Moto3.

El otro piloto argentino, Marco Morelli tuvo una carrera más discreta y finalizó en la duodécima colocación, lejos de la lucha por los primeros puestos.

La bronca de Valentín Perrone

En una entrevista post carrera, el argentino no pudo ocultar su desazón por el triunfo que se escapó. "Fue un fin de semana terminado en Estados Unidos, un fin de semana positivo", comenzó diciendo.

"Fue una lástima la carrera de hoy. Veníamos haciendo la mejor de la temporada, creo que de mi vida, sin cometer fallos, (con) una buena salida, gestionando bien los neumáticos...", analizó, para agregar: "Tenía mucha velocidad, estaba fuerte, estaba agresivo; lo teníamos todo".

Respecto al final electrizante de la carrera en Austin, señaló: "Buena batalla en la última (vuelta) con (Álvaro) Carpe, pero bueno, lástima en la última curva. Frené con todo, cerré el hueco, pero aún así lo intentó y me fui afuera de la pista".

Para finalizar, dijo con resignación el corredor de 18 años: "Son carreras, sé que estoy fuerte, estoy rápido. Esta carrera era mías, la tenía en la mano ya, pero bueno, las carreras son así. Seguimos mejorando, y ahora a trabajar con todo para llejar bien a Jerez (26 de abril)".

Cómo está el campeonato Mundial de Motociclismo -Moto3-