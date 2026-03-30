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MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

La bronca de Valentín Perrone en el Gran Premio de Estados Unidos: "Esta carrera era mía"

El piloto argentino Valentín Perrone, que participa en el Mundial de Motociclismo, categoría Moto3, perdió por escasos metros el Gran Premio de Estados Unidos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El piloto argentino Valentín Perrone, estuvo a punto de hacer historia ganando su primer carrera en el Mundial de Motociclismo.

El piloto argentino Valentín Perrone, estuvo a punto de hacer historia ganando su primer carrera en el Mundial de Motociclismo.

El piloto argentino Valentín Perrone casi hizo historia en el motociclismo mundial, al quedar muy cerca de ganar su primera carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, disputado en Austin, Texas. El triunfo se le escapó en la última curva y finalizó cuarto.

Perrone, piloto del Red Bull KTM Tech3, lideraba la carrera, la tercera de la temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo a falta de una vuelta, pero un error sobre el final lo hizo terminar finalmente en la cuarta posición.

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Valentín Perrone, fue 4° en el Gran Premio de Estados Unidos, tras liderar hasta los metros finales.

Valentín Perrone y un final electrizante en el Gran Premio de Estados Unidos

La carrera de Moto3, telonera de MotoGP, fue una de las más peleadas de la temporada, con un lote cuatro pilotos llegando pegados a la última vuelta, pero con Valentín Perrone al frente. En la última curva, a metros de la meta, el argentino -nacido en Barcelona-, se pasó de largo y finalizó cuarto.

El italiano Guido Pini fue quien resolvió mejor en el momento decisivo y se quedó con la victoria por apenas 56 milésimas, en una definición al límite que dejó sin margen de error a sus perseguidores.

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El español Máximo Quiles, que lidera el campeonato, mostró su regularidad al finalizar segundo. Álvaro Carpe completó el podio con su primer resultado destacado de la temporada, consolidándose como una de las revelaciones del año.

Aunque esta vez no hizo podio, el Coyote Perrone sí lo logró en Tailandia (3°), y en Brasil fue 7°, por lo que marcha tercero en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Moto3.

El otro piloto argentino, Marco Morelli tuvo una carrera más discreta y finalizó en la duodécima colocación, lejos de la lucha por los primeros puestos.

La bronca de Valentín Perrone

En una entrevista post carrera, el argentino no pudo ocultar su desazón por el triunfo que se escapó. "Fue un fin de semana terminado en Estados Unidos, un fin de semana positivo", comenzó diciendo.

"Fue una lástima la carrera de hoy. Veníamos haciendo la mejor de la temporada, creo que de mi vida, sin cometer fallos, (con) una buena salida, gestionando bien los neumáticos...", analizó, para agregar: "Tenía mucha velocidad, estaba fuerte, estaba agresivo; lo teníamos todo".

Respecto al final electrizante de la carrera en Austin, señaló: "Buena batalla en la última (vuelta) con (Álvaro) Carpe, pero bueno, lástima en la última curva. Frené con todo, cerré el hueco, pero aún así lo intentó y me fui afuera de la pista".

Para finalizar, dijo con resignación el corredor de 18 años: "Son carreras, sé que estoy fuerte, estoy rápido. Esta carrera era mías, la tenía en la mano ya, pero bueno, las carreras son así. Seguimos mejorando, y ahora a trabajar con todo para llejar bien a Jerez (26 de abril)".

Cómo está el campeonato Mundial de Motociclismo -Moto3-

  1. Máximo Quiles - 65pts
  2. Álvaro Carpe - 42pts
  3. Valentín Perrone - 38pts
  4. Guido Pini - 36pts
  5. Marco Morelli - 32pts
  6. Adrián Fernández - 29pts
  7. Veda Pratama - 27pts
  8. David Almansa - 25pts
  9. Brian Uriarte - 23pts
  10. Rico Salmela - 20pts

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