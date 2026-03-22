GP de Brasil: Marco Morelli quedó como escolta en pista y en el campeonato y Valentín Perrone fue 7°

Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, que participan en el circo mundial de la categoría Moto3, telonera del MotoGP, lograron este domingo una destacada actuación en el GP de Brasil. En la carrera dividida en dos por un accidente, Morelli fue segundo, y quedó escolta en el campeonato.
Marco Morelli había conseguido 8 unidades en Tailandia, y con los 20 de este domingo completó los 28 que lo dejan 2° en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Por su parte, Perrone llegó en el 7° puesto (en la Carrera 1 iba 3°) y con esto sumó 9 puntos para posicionarse en el lugar número 6 del campeonato de pilotos (En Tailandia consiguió 14).
La carrera se realizó en dos partes por la bajada de la bandera roja, que interrumpió el normal desarrollo de la misma, con el fin de asistir al británico Scott Ogden, que perdió la estabilidad rondando la vuelta 15 de 24.
Esa interrupción obligó a que se diera una nueva salida, con una parrilla formada en base a la vuelta 14 y para una carrera programada a sólo 5 vueltas. En ese breve lapso, Quiles inició undécimo y, en tres vueltas, alcanzó el primer lugar tras la caída de su compatriota David Almansa, consiguiendo así su primer triunfo en esta temporada tras el segundo puesto en el Gran Premio de Tailandia en el debut.
Marco Morelli: segundo lugar en el GP de Brasil y en el Campeonato
En la segunda mini carrera, de sólo cinco vueltas, Morelli consiguió escalar desde el séptimo puesto y alcanzar el segundo lugar, quedando a 143 milésimas de Quiles (+143/1000), su coequiper con el que ocuparon los dos primeros puestos del podio. Quien ocupó el tercer escalón fue el indonesio Veda Petrama del Honda Team Asia.
Por su parte, Valentín Perrone culminó séptimo (+1'' 949/1000) y no pudo repetir la buena labor que tuvo en el Gran Premio de Tailandia, donde quedó tercero por detrás de Almansa y Quiles
Los argentinos se vienen destacando en el presente Campeonato Mundial de Motociclismo, categoría Moto3, donde debutaron muy bien en el Gran Premio de Tailandia, donde Valentín Perrone también fue tercero, mientras que Morelli llegó en 9° puesto.