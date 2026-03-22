GP de Brasil: Marco Morelli quedó como escolta en pista y en el campeonato y Valentín Perrone fue 7°

motociclismo-moto3-gp tailandia-valentin perrone (1) Valentín Perrone llegó en el tercer puesto del GP de Brasil en Moto3 y quedó 6° en el Campeonato Mundial de Motociclismo para esta división.

Esa interrupción obligó a que se diera una nueva salida, con una parrilla formada en base a la vuelta 14 y para una carrera programada a sólo 5 vueltas. En ese breve lapso, Quiles inició undécimo y, en tres vueltas, alcanzó el primer lugar tras la caída de su compatriota David Almansa, consiguiendo así su primer triunfo en esta temporada tras el segundo puesto en el Gran Premio de Tailandia en el debut.

Marco Morelli: segundo lugar en el GP de Brasil y en el Campeonato

En la segunda mini carrera, de sólo cinco vueltas, Morelli consiguió escalar desde el séptimo puesto y alcanzar el segundo lugar, quedando a 143 milésimas de Quiles (+143/1000), su coequiper con el que ocuparon los dos primeros puestos del podio. Quien ocupó el tercer escalón fue el indonesio Veda Petrama del Honda Team Asia.

Por su parte, Valentín Perrone culminó séptimo (+1'' 949/1000) y no pudo repetir la buena labor que tuvo en el Gran Premio de Tailandia, donde quedó tercero por detrás de Almansa y Quiles

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Los argentinos se vienen destacando en el presente Campeonato Mundial de Motociclismo, categoría Moto3, donde debutaron muy bien en el Gran Premio de Tailandia, donde Valentín Perrone también fue tercero, mientras que Morelli llegó en 9° puesto.