Demichelis, Echeverri y Gazzaniga se fueron al descenso en el fútbol español

Mallorca cumplió con su parte al golear 3-0 al ya descendido Real Oviedo en Son Moix, aunque necesitaba una combinación de resultados prácticamente milagrosa para mantenerse en Primera. Es que el conjunto balear necesitaba ganar y esperar una derrota del Osasuna y que el Levante no ganara. El Getafe derrotó 1-0 a Osasuna y Betis venció 2-1 al Levante. Pero el empate del Girona frente al Elche terminó mandando al Mallorca a la Segunda División.

Girona, en tanto, necesitaba vencer al Elche en Montilivi para asegurar la permanencia. Sin embargo, apenas pudo empatar 1-1, un resultado que lo dejó sin chances de salvación.

El ex River Echeverri ingresó en el complemento, pero no logró cambiar la historia de un equipo que cerró la temporada con 41 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abc_deportes_mx/status/2058377110041821226&partner=&hide_thread=false Pese a haber ganado 3-0 el RCD Mallorca de Martín Demichelis al Real Oviedo, los del ex técnico de Rayados, descendieron a la Segunda División de España.



'Hicimos lo más difícil, sacar el 50% de los puntos, en tan poco tiempo dimos una identidad al Mallorca, duele muchísimo'… pic.twitter.com/etYPRHCXoH — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) May 24, 2026

Apenas una temporada atrás, el Girona había firmado una de las mejores campañas de su historia y llegó incluso a ilusionarse con pelear puestos europeos. Pero la irregularidad de este año, sumada al derrumbe futbolístico del tramo final, terminó condenándolo a perder la categoría apenas doce meses después.

paulo-gazzaniga Paulo Gazzaniga es otro de los argentinos que se fue al descenso en España.

¿Qué pasará con Demichelis y Echeverri?

Bajo la conducción de Demichelis el Mallorca sumó 15 de los 33 puntos posibles y consiguió llegar con chances de salvación hasta la última fecha, algo que parecía improbable semanas atrás. Quiere quedarse en el club, pero el descenso podría modificar sus planes.

Mientras que Echeverri había llegado al Girona a préstamo desde el Manchester City en enero, donde disputó 17 partidos, con un gol y una asistencia. Ahora deberá regresar al conjunto inglés.

Distinta parece ser la situación de Paulo Gazzaniga, titular durante toda la campaña y con contrato vigente hasta 2027.