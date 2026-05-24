Hubo tres argentinos que la pasaron en la Liga española. El Mallorca que dirige el ex River Martín Demichelis y el Girona donde juegan Claudio Echeverri(ex Millonario) y Paulo Gazzaniga se fueron al descenso este sábado.
Demichelis, Echeverri y Gazzaniga se fueron al descenso en el fútbol español
El Mallorca que dirige Martín Demichelis y el Girona de los argentinos Claudio Echeverri y Paulo Gazzaniga se fueron al descenso este sábado en España
En una última fecha hubo siete equipos involucrados en la lucha por no perder la categoría, pero el Mallorca de Martín Demichelis y el Girona de Claudio Echeverri y Paulo Gazzaniga y terminaron consumando su descenso a la Segunda División junto al ya condenado Real Oviedo.
Mallorca cumplió con su parte al golear 3-0 al ya descendido Real Oviedo en Son Moix, aunque necesitaba una combinación de resultados prácticamente milagrosa para mantenerse en Primera. Es que el conjunto balear necesitaba ganar y esperar una derrota del Osasuna y que el Levante no ganara. El Getafe derrotó 1-0 a Osasuna y Betis venció 2-1 al Levante. Pero el empate del Girona frente al Elche terminó mandando al Mallorca a la Segunda División.
Girona, en tanto, necesitaba vencer al Elche en Montilivi para asegurar la permanencia. Sin embargo, apenas pudo empatar 1-1, un resultado que lo dejó sin chances de salvación.
El ex River Echeverri ingresó en el complemento, pero no logró cambiar la historia de un equipo que cerró la temporada con 41 puntos.
Apenas una temporada atrás, el Girona había firmado una de las mejores campañas de su historia y llegó incluso a ilusionarse con pelear puestos europeos. Pero la irregularidad de este año, sumada al derrumbe futbolístico del tramo final, terminó condenándolo a perder la categoría apenas doce meses después.
¿Qué pasará con Demichelis y Echeverri?
Bajo la conducción de Demichelis el Mallorca sumó 15 de los 33 puntos posibles y consiguió llegar con chances de salvación hasta la última fecha, algo que parecía improbable semanas atrás. Quiere quedarse en el club, pero el descenso podría modificar sus planes.
Mientras que Echeverri había llegado al Girona a préstamo desde el Manchester City en enero, donde disputó 17 partidos, con un gol y una asistencia. Ahora deberá regresar al conjunto inglés.
Distinta parece ser la situación de Paulo Gazzaniga, titular durante toda la campaña y con contrato vigente hasta 2027.