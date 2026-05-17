Qué tiene que pasar para que Martín Demichelis no descienda con el Mallorca

El equipo de Martín Demichelis cayó en un partido clave

Mallorca tenía que ganarle al Levante en condición de visitante para poder salir del descenso teniendo en cuenta que ambos equipos tenían 39; no obstante, los dirigidos por Demichelis cayeron 2 a 0 y practicamente se condenaron al descenso.

En un partido lleno de grandes emociones el conjunto local abrió el marcador gracias al tanto de Carlos Espí a los 32 minutos y sobre el final, a los 87, fue Kervin Arriaga quien amplió la distancia.

Embed - LEVANTE SALIÓ del DESCENSO y HUNDE AL MALLORCA tras ganarle 2-0 con GOL DE KERVIN ARRIAGA | La Liga

En el 96, Adrián De la Fuente - defensor del Levante - malogró un penal; además, ambos equipos vieron la roja cuando en el minuto 85 se fueron expulsados Roger Brugué (del equipo local) y Johan Mojica (de la visita).

Levante - Mallorca Demichelis cayó en su visita al Levante.

Qué tiene que pasar para que Demichelis no descienda con el Mallorca

"Complicada" no alcanza a representar con fidelidad la situación que está viviendo Martín Demichelis en el Mallorca. Es que el próximo fin de semana se definirá cuáles equipos descenderán junto al Real Oviedo, equipo que ya sacó su boleto para disputar la Segunda División de España en la próxima temporada.

Mallorca jugará, justamente, contra el equipo descendido; sin embargo, ni siquiera una victoria le garantiza mantener la categoría. Por su lado, Girona, quien también está en puestos de descenso, recibirá a Elche, otro de los equipos complicados.

De esta manera, más allá de que es necesario que Mallorca gane, la diferencia de goles será fundamental para decidir qué equipos acompañarán al Real Oviedo.

Descenso España Así está el equipo de Martín Demichelis en la lucha por no descender.

Es así que deberá vencer y esperar a que Girona (- 16), Elche FC (- 8), Osasuna (- 5) o Levante caigan goleados; una situación más que complicada.

La palabra de Martín Demichelis

Luego de caer ante el Levante el entrenador declaró: "Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse. Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase. Me siento feliz en la isla".

Además, palpitó la jornada definitiva: "A esperar el milagro matemático y la institución decidirá qué es lo que le conviene al Mallorca".

Embed Martín Demichelis dispuesto a continuar para liderar una reconstrucción. pic.twitter.com/vaYhnH2xCS — Deportescopebaleares (@deportescopebal) May 17, 2026

Desde que Demichelis llegó al Mallorca el equipo ganó cuatro partidos (una de ellas ante el Real Madrid), empató en tres oportunidades y cayó cuatro veces: "Nos debemos por obligación terminar ganando en la Liga. Después, si nos alcanzarán los puntos o no. Las matemáticas no van a depender de nosotros. Desde que llegamos hemos sacado el 50 % de los puntos. Nos debemos como equipo regalarles un triunfo a la afición mallorquinista".