Tarde fresca y a pleno sol para que los hinchas del Deportivo Maipú disfruten la racha positiva del Cruzado

Embed - La voz de los hinchas del Deportivo Maipú 1

Los hinchas disfrutaron de una fiesta con mucho colorido en las tribunas para disfrutar de la racha positiva del equipo bajo la conducción de Mariano Echeverría, invicto como entrenador ya que en 5 partidos sumó 3 triunfos y 2 empates.

La última vez que el Deportivo Maipú perdió fue ante Quilmes (2-1), el 5 de abril, último partido de Alexis Matteo como DT.

Embed - Maipú y el recibimiento de sus hinchas ante Chicago

Fausto Montero, referente del Cruzado, se recupera de su lesión

"Los chicos han podido salir del pozo que nos tocó en las primeras fechas y están haciendo un gran papel. Estoy muy contento porque se ve otro ánimo en los entrenamientos, otra actitud y eso es importante para todos. Si le va bien a ellos, le va bien a Maipú y es lo mejor para todos", dijo Fausto Montero, referente del Cruzado y en plena rehabilitación de su lesión en la rodilla.

Embed - Fausto Montero se recupera de una lesión en el Deportivo Maipú

El historial favorece al Deportivo Maipú

En 5 enfrentamientos con Nueva Chicago la estadística registra 4 triunfos del Cruzado y una derrota.

El primer choque fue en el Nacional B 1991- 92 con triunfo del Cruzado por 3 a 1 en calle Vergara.

maiou hinchas 6 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Luis García volvió al Omar Higinio Sperdutti, pero como DT de Nueva Chicago

Luis García, entrenador de Nueva Chicago, tuvo un paso muy positivo por Maipú en el 2023 cuando el equipo hizo una gran campaña y llegó a la final del Reducido por el segundo ascenso ante Riestra.

maipu hinchas 8 Luis García fue muy bien recibido en Maipú. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Aquella buena campaña hizo que su nombre haya sonado más de una vez para dirigir en otros equipos mendocinos, entre ellos Godoy Cruz.

Lo que viene para el Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Tras el encuentro ante Nueva Chicago el Deportivo Maipú jugará el choque interprovincial con San Martín de San Juan, en la vecina provincia.

El partido está programado para el próximo sábado 23 a las 16.30