Deportivo Maipú buscará prolongar su buena racha ante Nueva Chicago

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17 ante Nueva Chicago, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional

Por Omar Romero
Deportivo Maipú buscará una nueva victoria ante Nueva Chicago.

Deportivo Maipú se enfrentará este domingo frente a Nueva Chicago en un choque válido por la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El choque entre el Cruzado y el Torito de Mataderos tendrá el arbitraje de Maximiliano Manduca y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por la plataforma LPF Play.

Mariano Echeverría buscará seguir con su buena racha al frente del Cruzado.

El Cruzado intentará extender su invicto con Mariano Echeverría como entrenador. Viene de golear 5 a 0 a Temperley de visitante en un partido histórico, desde que asumió el ex defensor sacó 11 puntos sobre 15 posibles con tres triunfos y dos empates, y buscará lograr su tercera victoria seguida de local.

El elenco de calle Vergara ocupa el noveno lugar con 15 unidades (4 triunfos, 3 empates y 5 caídas). Se ubica a un punto de Temperleym que ocupa el octavo puesto y es el último equipo que clasifica a los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Nueva Chicago viene de perder 2-1 frente a Almagro y acumuló su quinto encuentro consecutivo sin ganar. El equipo dirigido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú, se ubica séptimo con 17 unidades, con 4 triunfos, cinco empates y tres derrotas.

El último enfrentamiento entre el Deportivo Maipú y Nueva Chicago

El último enfrentamiento lo ganó el Deportivo Maipú, lo venció por 1 a en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 35. El partido se disputó el 25 de septiembre de 2022 y el gol lo marcó Álvaro Veliez.

Probables Formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Marcos Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Matías Vera, Gonzalo Paz y Guillermo Ferracuti; Evelio Cardozo, Rodrigo Ramírez, Gabriel Vega y Thiago Ocampo, Matías Romero y Lucas Ambrogio. DT: Luis Garçía.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro Maximiliano Manduca.

Hora: 17.

