Deportivo Maipú buscará prolongar su buena racha ante Nueva Chicago

concentrados Deportivo Maipú
El elenco de calle Vergara ocupa el noveno lugar con 15 unidades (4 triunfos, 3 empates y 5 caídas). Se ubica a un punto de Temperleym que ocupa el octavo puesto y es el último equipo que clasifica a los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
concentrados Nueva Chicago
Asi esta Nueva Chicago
Nueva Chicago viene de perder 2-1 frente a Almagro y acumuló su quinto encuentro consecutivo sin ganar. El equipo dirigido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú, se ubica séptimo con 17 unidades, con 4 triunfos, cinco empates y tres derrotas.
El último enfrentamiento entre el Deportivo Maipú y Nueva Chicago
El último enfrentamiento lo ganó el Deportivo Maipú, lo venció por 1 a en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 35. El partido se disputó el 25 de septiembre de 2022 y el gol lo marcó Álvaro Veliez.
Probables Formaciones:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Marcos Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Matías Vera, Gonzalo Paz y Guillermo Ferracuti; Evelio Cardozo, Rodrigo Ramírez, Gabriel Vega y Thiago Ocampo, Matías Romero y Lucas Ambrogio. DT: Luis Garçía.
Estadio: Deportivo Maipú.
Árbitro Maximiliano Manduca.
Hora: 17.