La Federación Mendocina de Box sigue el buen camino institucional y desde este viernes a la noche hay nuevas autoridades en la entidad local del boxeo, fundada el 11 de diciembre de 1924. Tras la votación que siguió a la Asamblea, resultó elegido como presidente Oscar Gualpa.
Nueva gestión en la Federación Mendocina de Box: Oscar Gualpa fue elegido nuevo presidente
Este viernes se realizó la asamblea correspondiente y con la puja de dos listas se impuso la que encabezó Oscar Hualpa por 12 votos a 2.
Con una larga historia dentro de la Federación Mendocina (FMB), el árbitro y juez Oscar Gualpa, que fue secretario en la CD saliente, encabezó una lista donde lo acompañan reconocidas figuras tradicionales de nuestro boxeo. Su vicepresidente es el árbitro internacional Javier Luján.
La lista ganadora se impuso en las elecciones a la que presentaron los entrenadores Jorge Rabel y Miguel Barrera por 12 votos a 2. De esta forma Gualpa sucederá a la histórica gestión de Daiana San Román, la primera mujer en presidir la FMB y una de las pocas en alcanzar este halago en el país, que asumió en 2024 sucediendo a Sergio Carreño.
La palabra del flamante presidente de la Federación Mendocina de Box
"Gracias a Dios, todo bien, muy contento por lo logrado después de tanto tiempo de trabajo. Nosotros, lo único que prometemos, y yo como presidente de la Federación Mendocina de Box, es trabajo y honradez para sacar los niños de la calle", presentó credenciales Oscar Gualpa.
Luego el referente del pugilismo de la época hitórica de la provincia, señaló: "Quiero que estemos todos unidos y que sea como en la época de los '60, '70, '80, donde sacamos muchos campeones".
Luego Oscar Hualpa, presentó a quienes lo van a acompañar en estos próximos dos años de gestión: "El vicepresidente es Javier Luján, vicepresidente segundo, Luis Aramburu; secretario, James Ever; prosecretario Oscar Sosa; tesorero Orlando Monzano, protesorero, Miguel Cofre; secretaria de acta Mónica Puebla; y prosecretario de acta el señor Domínguez. Intendente (del estadio Pascual Pérez) Jorge Pandolfino; y revisor de cuentas, el mejor árbitro que hemos tenido en Mendoza y en la Argentina, el señor Francisco Pancho Wohlfart. Así que vamos a trabajar para el bien del boxeo, y que todos los viernes se hagan muchas, muchas peleas", prometió el nuevo presidente de la FMB.