Nueva gestión en la Federación Mendocina de Box: Oscar Gualpa fue elegido nuevo presidente

La lista ganadora se impuso en las elecciones a la que presentaron los entrenadores Jorge Rabel y Miguel Barrera por 12 votos a 2. De esta forma Gualpa sucederá a la histórica gestión de Daiana San Román, la primera mujer en presidir la FMB y una de las pocas en alcanzar este halago en el país, que asumió en 2024 sucediendo a Sergio Carreño.

La palabra del flamante presidente de la Federación Mendocina de Box

"Gracias a Dios, todo bien, muy contento por lo logrado después de tanto tiempo de trabajo. Nosotros, lo único que prometemos, y yo como presidente de la Federación Mendocina de Box, es trabajo y honradez para sacar los niños de la calle", presentó credenciales Oscar Gualpa.

Luego el referente del pugilismo de la época hitórica de la provincia, señaló: "Quiero que estemos todos unidos y que sea como en la época de los '60, '70, '80, donde sacamos muchos campeones".

Luego Oscar Hualpa, presentó a quienes lo van a acompañar en estos próximos dos años de gestión: "El vicepresidente es Javier Luján, vicepresidente segundo, Luis Aramburu; secretario, James Ever; prosecretario Oscar Sosa; tesorero Orlando Monzano, protesorero, Miguel Cofre; secretaria de acta Mónica Puebla; y prosecretario de acta el señor Domínguez. Intendente (del estadio Pascual Pérez) Jorge Pandolfino; y revisor de cuentas, el mejor árbitro que hemos tenido en Mendoza y en la Argentina, el señor Francisco Pancho Wohlfart. Así que vamos a trabajar para el bien del boxeo, y que todos los viernes se hagan muchas, muchas peleas", prometió el nuevo presidente de la FMB.