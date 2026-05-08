Boxeo amateur: Delfina Arancibia y Melanie Acevedo y dos sueños olímpicos que se encienden en Mendoza

Delfina Arancibia: medalla de bronce en la Copa Mundial de la World Boxing

Delfina Arancibia, pupila de Pablo Chacón y Armando Andrada en el gimnasio del ex campeón mundial y medallista olímpico, tuvo a fines de abril su segunda competencia internacional en la Selección Argentina, participando en la World Boxing Cup -Copa mundial de la nueva entidad amateur que reemplaza a AIBA e IBA-, y allí enfrentó a las mejores del mundo y logró para el país una meritoria medalla de bronce en los 57 kilogramos, que permite soñar con tener una representante olímpica en Los Ángeles 2028, la que sería la pionera.

boxeo-amateur-delfina arancibia-medalla de bronce-copa mundial-brasil Delfina Arancibia hizo podio en la World Boxing Cup de Foz de Iguazú, Brasil. Ella y Tatiana Flores (bronce en los 48 kg) fueron las dos medallas logradas por la Selección Argentina.

"La verdad que fue una experiencia muy buen o única ir a representar al país, donde están todos los países. Produjo un rodaje y una experiencia de locos", comenzó contando Delfina sobre su experiencia en Foz de Iguazú.

boxeo-amateur-delfina arancibia Delfina Arancibia.

Respecto a su afianzamiento en la Selección -Las Toritas- y un posible ciclo que la lleve a los Juegos Olímpico 2028, la piba de Finca González, Las Heras, dijo: "Estamos construyendo un ciclo que lo vamos construyendo de a poco, en base a las experiencias, ya que hay competencias que se dan como uno quiere y otras que no, pero traer una medalla de bronce para Argentina y Las Heras, me hace sentir muy orgullosa", dijo Arancibia, que el año pasado saboreó las medallas de oro en la Copa América de Ibagué, Colombia; y el los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento).

Embed - Melanie Acevedo, medallista en boxeo de los Juegos Odesur de Panamá, visitó Diario UNO

Melanie Acevedo selló su pasaporte y trajo de Panamá medalla de plata

Más joven e iniciando su carrera en el boxeo amateur, trascendiendo las fronteras del país, Melanie Acevedo es otra Torita mendocina.

Luego de dos Campeonatos Nacionales consecutivos, donde fue bronce y luego oro, y ganadora de los Juegos Evita; en 2025 fue campeona argentina de Cadetes en el torneo Argentino realizado en Azul, Buenos Aires. Por eso, Melanie, pupila de su papá Daniel en la escuelita de boxeo del barrio Belgrano, Las Heras, fue llamada a la Selección juvenil de la FAB por el Profe González.

boxeo-amateur-melanie acevedo-medalla plata-odesur Melanie Acevedo.

Luego de varios campus, entrenamientos y topes en el Cenard y la FAB, Melanie fue llamada a integrar el equipo juvenil argentino que participó en los Juegos ODESUR -Sudamericanos- realizados el mes pasado en Panamá.

boxeo-odesur-melanie acevedo-podio (1) Melanie Acevedo logró presea plateada en su primera experiencia internacional en el boxeo amateur.

Allí la estudiante de último año de la secundaria demostró su potencial y sólo conoció la derrota en la final, por lo que se trajo una meritoria presea plateada a la provincia, y llenó de orgullo a sus compañeros de gimnasio.

Emocionada por esta primera experiencia, donde además de sacar su pasaporte, lo pudo sellar viajando a Panamá, a los Juegos Odesur 2026, contó: "Fue una experiencia hermosa, con una competencia de alto nivel, es la primera vez que salgo del país, y se obtuvieron resultados muy lindos".

Sobre la experiencia deportiva aclaró: "En la primera pelea que hice, hubo mucha intensidad de golpes, había que moverse, así que tuvimos que guerrear y movernos. En la segunda, también (fue movida) y tuvimos que pelear con el corazón y seguir las indicaciones del profesor".

Sobre su futuro en el boxeo amateur señaló que "hay varias competencias en vista, para salir al exterior, así que vamos a dejar todo para seguir y dejar al país en lo más alto", cerró.

boxeo-amateur-melanie acevedo-daniel acevedo-pablo chacon-delfina arancibia Melanie Acevedo, su papá y DT Daniel; Pablo Chacón y Delfina Arancibia: "De Las Heras para el mundo", dijeron orgullosos.

La palabra orgullosa de los entrenadores de Delfina y Melanie

Embed - La palabra de Pablo Chacón sobre lo hecho por Delfina Arancibia en la World Boxing Cup y el futuro