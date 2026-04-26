La mendocina Delfina Arancibia logró medalla de bronce en la Copa Mundial de boxeo amateur de Brasil

En la primera presentación, Delfina Arancibia debutó con todo éxito en el certamen mundial. Allí superó en fallo unánime y contundente (5-0) a la paraguaya Minerva Montiel y sacó el pasaje a los cuartos de final.

En su segundo combate Arancibia logró el pasado viernes un fundamental triunfo ante la experimentada -olímpica- local Juci Cerqueira en fallo dividido (4-1), accediendo así a las semifinales de la competencia de la World Boxing, entidad que apunta a regir los destinos del pugilismo olímpico en reemplazo de las desaparecidas AIBA e IBA.

La boxeadora de Finca González, Las Heras, luego de ganar en el 2025 la medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y repitiendo en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe; fue nominada a los Premios BDP 2025 del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports en el rubro boxeo amateur.