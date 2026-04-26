Una prometedora y gran faena logró la mendocina Delfina Arancibia en lo que ha sido su segunda salida al exterior con la Selección argentina de la FAB. La pugilista de 18 años y formada en el gimnasio de Pablo Chacón logró la medalla de bronce en la Copa Mundial de boxeo amateur de Foz de Iguazú.
La mendocina Delfina Arancibia logró medalla de bronce en la Copa Mundial de boxeo amateur de Brasil
La lasherina Delfina Arancibia finalizó su participación en la World Boxing Cup de Foz de Iguazú, Brasil, logrando medalla de bronce en los 57 kilogramos
Arancibia tuvo una destacada actuación en el 2025, cuando fue convocada a la Selección argentina de Elite que dirige Daniel Cacharrito González, y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. también logró medalla de bronce la representante argentina den los 48kg, Tatiana Flores.
Delfina Arancibia y una dura carrera hasta el bronce en la World Boxing Cup
Combatiendo en los 57 kilogramos en la World Boxing Cup que se realiza hasta este domingo en Brasil, la lasherina cayó en las semifinales del torneo de Elite frente a la venezolana Omailyn Alcalá en fallo unánime y quedó fuera de la final, pero dejando una gran imagen y promesa de mayor crecimiento.
En la primera presentación, Delfina Arancibia debutó con todo éxito en el certamen mundial. Allí superó en fallo unánime y contundente (5-0) a la paraguaya Minerva Montiel y sacó el pasaje a los cuartos de final.
En su segundo combate Arancibia logró el pasado viernes un fundamental triunfo ante la experimentada -olímpica- local Juci Cerqueira en fallo dividido (4-1), accediendo así a las semifinales de la competencia de la World Boxing, entidad que apunta a regir los destinos del pugilismo olímpico en reemplazo de las desaparecidas AIBA e IBA.
La boxeadora de Finca González, Las Heras, luego de ganar en el 2025 la medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y repitiendo en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe; fue nominada a los Premios BDP 2025 del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports en el rubro boxeo amateur.