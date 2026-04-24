Delfina Arancibia pasó a las semifinales de la Copa Mundial de boxeo amateur de Brasil y se aseguró el bronce

En la primera presentación, Delfina Arancibia debutó con todo éxito en el certamen que se realiza desde el lunes 20 al 26 en la ciudad de Foz de Iguazú. Allí superó en fallo unánime y contundente (5-0) a la paraguaya Minerva Montiel y sacó el pasaje a los cuartos de final.

La boxeadora de Finca González, Las Heras, luego de ganar medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe; fue nominada a los Premios BDP 2025 del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports en el rubro boxeo amateur.