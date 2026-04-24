Luego de un despegue internacional vertiginoso en el 2025, la lasherina Delfina Arancibia confirmó de la mejor manera sus credenciales, e integrando la Selección argentina mayor este viernes logró su segunda victoria y el pasaje a semifinales en la Copa Mundial de Boxeo que se realiza en Brasil.
Delfina Arancibia pasó a las semifinales de la Copa Mundial de boxeo amateur de Brasil y se aseguró el bronce
La boxeadora amateur mendocina Delfina Arancibia se impuso a la brasileña Juci Cerqueira y accedió a las semifinales de la World Boxing Cup de Foz de Iguazú
Triunfazo de Delfina Arancibia: pasaje a semifinales y bronce asegurado
Arancibia, pupila de Pablo Chacón y Armando Andrada fue convocada por el entrenador de los seleccionados de boxeo amateur de la FAB, Daniel Cacharrito González para participar de la presente edición de la World Boxing Cup -de Elite-, y en su segunda presentación logró este viernes un fundamental triunfo ante la experimentada -olímpica- local Juci Cerqueira en fallo dividido (4-1), y logrando el pasaje a las semifinales del certamen fiscalizado por la entidad que apunta a manejar el boxeo olímpico mundial -la World Boxing-.
En la primera presentación, Delfina Arancibia debutó con todo éxito en el certamen que se realiza desde el lunes 20 al 26 en la ciudad de Foz de Iguazú. Allí superó en fallo unánime y contundente (5-0) a la paraguaya Minerva Montiel y sacó el pasaje a los cuartos de final.
La boxeadora de Finca González, Las Heras, luego de ganar medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe; fue nominada a los Premios BDP 2025 del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports en el rubro boxeo amateur.