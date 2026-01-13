Inicio Ovación Boxeo Boxeo
La mendocina campeona de boxeo amateur Delfina Arancibia fue nominada a los Premios BDP 2025

Delfina Arancibia tuvo un destacado año en el boxeo amateur, con proyección internacional, y la nominaron en los Premios BDP 2025. Donde se puede votar por ella

Raúl Adriazola
Delfina Arancibia, orgullo mendocino en el boxeo amateur. Ha sido nominada a los premios BDP 2025 de TyC Sports.

Foto: Nicolás Rio/Diario UNO

Que el boxeo amateur de Mendoza es un incesante semillero de grandes pugilistas para el país es un lugar común, pero ver deportistas que en sus inicios ya se destacan, como en el caso de la lasherina Delfina Arancibia, que fue nominada para una premiación organizada por TyC Sports.

Delfina Arancibia, pupila del gimnasio de Pablo Chacón fue nominada en los Premios BDP 2025 -del cliclo Boxeo de Primera- como Mejor Boxeadora Amateur del 2025. La joven de Finca González, en Las Heras, luego de un año 2025 donde se destacó con dos logros importantes: ganar medalla dorada en la Copa América realizada en Ibagué, Colombia; y en los Juegos JADAR, en Rosario, Santa Fe.

Delfina Arancibia, entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón.

Delfina Arancibia, entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón.

Una mendocina nominada en la premiación a los mejores del boxeo en 2025

La decisión del ganador de cada uno de los 17 rubros, con más de 70 candidatos del boxeo argentino estará en manos de los usuarios de la publicación BDP de TyC Sports, participando y votando hasta el 8 de febrero próximo en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4rGsYFuesvfHdNhwpl7FLk3SUAg5fsUwlICSBjBnawV9UCQ/viewform

Arancibia llegó a la selección argentina -Las Toritas- gracias al triunfo en el Campeonato Argentino Juvenil realizado en septiembre del 2024 en San Luis, donde obtuvo la medalla de oro en los 57kg.

La alegría de Delfina y su crecimiento en el boxeo amateur

Consultada sobre si la noticia de esta nominación en una publicación nacional tan importante como esta de TyC Sports, Delfina afirmó: "Sí, es algo que me sorprendió mucho porque no me lo esperaba. Estar nominada para esos premios es algo muy lindo y es un orgullo poder estar, formar parte de esa convocatoria junto con las otras boxeadoras. Es todo un logro", dijo la deportista de 18 años.

Delfina se inició de muy chica dentro del programa nacional BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto) y ya es una realidad del boxeo amateur argentino, integrando la selección argentina Las Toritas.

"Me siento muy contenta y feliz, porque, como digo, estar, ser parte de las seis boxeadoras que han hecho una buena carrera este año es algo muy lindo, que me pone orgullosa de todo lo que hice desde el '25", completó la prometedora púgil del mundo del boxeo amateur.

respecto a lo que espera paraeste año que se inicia, Delfina dijo: "Para el 2026 espero que sea un año como el 2025, pero mejor, que pueda tener más logrosen mi carrera. Además deseo mucha felicidad para la gente que está, siempre que me ayuda, a mí y mi familia". Luego agregó para finalizar: "Espero mucho eso, seguir estando donde estoy y superarme cada día y seguir dando logros".

