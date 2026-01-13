La mendocina campeona de boxeo amateur Delfina Arancibia fue nominada a los Premios BDP 2025

Arancibia llegó a la selección argentina -Las Toritas- gracias al triunfo en el Campeonato Argentino Juvenil realizado en septiembre del 2024 en San Luis, donde obtuvo la medalla de oro en los 57kg.

boxeo-delfina arancibia-premios-bdp 2025

La alegría de Delfina y su crecimiento en el boxeo amateur

Consultada sobre si la noticia de esta nominación en una publicación nacional tan importante como esta de TyC Sports, Delfina afirmó: "Sí, es algo que me sorprendió mucho porque no me lo esperaba. Estar nominada para esos premios es algo muy lindo y es un orgullo poder estar, formar parte de esa convocatoria junto con las otras boxeadoras. Es todo un logro", dijo la deportista de 18 años.

boxeo-delfina arancibia-campeona copa america-01 Delfina se inició de muy chica dentro del programa nacional BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto) y ya es una realidad del boxeo amateur argentino, integrando la selección argentina Las Toritas.

"Me siento muy contenta y feliz, porque, como digo, estar, ser parte de las seis boxeadoras que han hecho una buena carrera este año es algo muy lindo, que me pone orgullosa de todo lo que hice desde el '25", completó la prometedora púgil del mundo del boxeo amateur.

respecto a lo que espera paraeste año que se inicia, Delfina dijo: "Para el 2026 espero que sea un año como el 2025, pero mejor, que pueda tener más logrosen mi carrera. Además deseo mucha felicidad para la gente que está, siempre que me ayuda, a mí y mi familia". Luego agregó para finalizar: "Espero mucho eso, seguir estando donde estoy y superarme cada día y seguir dando logros".