8 ejercicios sencillos para entrenar en casa sin necesidad de gimnasio

2. Flexiones para pecho y brazos

Las flexiones tradicionales trabajan pectorales, tríceps y hombros. Colócate boca abajo con las manos a la altura de los hombros y baja el cuerpo manteniendo la espalda recta. Si es demasiado exigente al inicio, puedes apoyar las rodillas en el suelo.

flexiones-brazos.jpg

3. Plancha: el rey del core

El ejercicio de plancha es un básico para fortalecer el abdomen y la espalda baja. Apóyate sobre antebrazos y puntas de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta. “Es fundamental para mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de lesiones”, señala Ruiz.

ejercicio plancha

4. Zancadas para equilibrio y potencia

Ruiz recomienda las zancadas para trabajar el tren inferior: da un paso hacia adelante y baja hasta que ambas rodillas formen ángulos de 90°, alternando piernas. Este ejercicio mejora fuerza, equilibrio y coordinación sin necesidad de máquinas.

5. Fondos de tríceps en silla

Para brazos definidos, los fondos de tríceps son ideales. Siéntate en el borde de una silla resistente, apoya las manos a los lados y baja el cuerpo flexionando los codos. “Este ejercicio es perfecto para fortalecer brazos utilizando solo una silla”, comenta Ruiz.

fondo de triceps.jpg

6. Mountain climbers: cardio y abdomen juntos

Los escaladores o mountain climbers son un movimiento dinámico que involucra abdomen, brazos y piernas. Desde la posición de plancha, lleva las rodillas al pecho de forma alterna manteniendo el ritmo.

7. Puente de glúteos para zona posterior

Tumbado boca arriba con rodillas flexionadas, eleva los glúteos hasta alinear rodillas, cadera y hombros. Este ejercicio no solo activa glúteos, sino también femorales y la zona lumbar.

Puente de gluteos.jpg

8. Superman para la espalda

Para mejorar la postura y fortalecer la zona posterior del cuerpo, el superman es ideal. Acostado boca abajo, eleva brazos y piernas de manera controlada, como si volaras.

Entrenar en casa no requiere máquinas sofisticadas ni horas de gimnasio: con movimientos básicos y consistencia, se pueden lograr mejoras significativas en fuerza, equilibrio y bienestar general, como lo sugiere José Ruiz, entrenador personal.

¿Quieres optimizar tu rutina? Empieza integrando estos ejercicios 3–5 veces por semana y ajusta repeticiones a tu nivel, siempre prestando atención a la técnica. ¡Tu cuerpo y tu energía te lo agradecerán!