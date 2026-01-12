¿Sin gimnasio? El entrenamiento que todas las mujeres deberían conocer

Ejercicios simples que funcionan: fuerza y movimiento cotidiano

Fortalecer huesos y músculos no requiere un gimnasio. Podés comenzar con ejercicios tan tradicionales como:

Flexiones (pushups)

Sentadillas (squats)

Estocadas (lunges)

Abdominales y planchas

Sentarse y levantarse de una silla repetidas veces

flexiones-brazos.jpg Fortalecer los huesos y músculos no requiere un gimnasio. Podés comenzar con ejercicios tan tradicionales como flexiones (pushups).

Incluso una sentadilla contra la pared activa el core y mejora estabilidad. Como dice una experta en salud física, “al ir de sentado a parado, estás trabajando coordinación y equilibrio”.

Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o de la actividad física antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios.

Además, existe lo que se llama “entrenamiento de impacto”: caminar, hacer senderismo, correr, saltar o subir escaleras. Saltos suaves desde un escalón 10–30 veces, tres veces por semana, también aportan beneficios.

‍Entrenamiento de equilibrio: esencial para mujeres en menopausia

A medida que envejecemos, ejercicios de equilibrio se vuelven fundamentales para prevenir caídas y fracturas óseas. Estos pueden incluir:

Tai chi

Yoga

Pilates

pilates ejercicios Ejercicios de equilibrio y movilidad se vuelven fundamentales para prevenir caídas y fracturas óseas.

Los especialistas recuerdan que la masa ósea alcanza su pico entre los 25 y 30 años y comienza a disminuir cerca de los 40. Por eso, incorporar este tipo de entrenamiento en la rutina diaria puede ser especialmente útil para mujeres en menopausia o en la etapa previa.