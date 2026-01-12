Inicio Sociedad mujeres
Salud física

¿Sin gimnasio? El entrenamiento que todas las mujeres deberían conocer

El mejor entrenamiento no siempre requiere equipo: ejercicios simples que ayudan a mujeres, incluso en menopausia, a fortalecer huesos, músculos y equilibrio

Por UNO
Una serie de ejercicios simples que podés hacer en casa o al aire libre, sin equipamiento, pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar físico y tu calidad de vida.

Una serie de ejercicios simples que podés hacer en casa o al aire libre, sin equipamiento, pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar físico y tu calidad de vida.

Sabías que no necesitás pesas ni máquinas para mejorar tu fuerza y equilibrio? Para muchas mujeres, especialmente quienes están en menopausia o acercándose a esa etapa, los cambios hormonales pueden hacer que se pierda masa muscular y ósea si no se actúa a tiempo.

Pero hay buenas noticias: una serie de ejercicios simples que podés hacer en casa o al aire libre, sin equipamiento, pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar físico y tu calidad de vida.

La clave está en combinar fuerza, impacto y equilibrio de forma regular. Y no hace falta complicarse: movimientos básicos consiguen grandes resultados.

Ejercicios simples que funcionan: fuerza y movimiento cotidiano

Fortalecer huesos y músculos no requiere un gimnasio. Podés comenzar con ejercicios tan tradicionales como:

  • Flexiones (pushups)
  • Sentadillas (squats)
  • Estocadas (lunges)
  • Abdominales y planchas
  • Sentarse y levantarse de una silla repetidas veces
flexiones-brazos.jpg
Fortalecer los huesos y músculos no requiere un gimnasio. Podés comenzar con ejercicios tan tradicionales como flexiones (pushups).

Fortalecer los huesos y músculos no requiere un gimnasio. Podés comenzar con ejercicios tan tradicionales como flexiones (pushups).

Incluso una sentadilla contra la pared activa el core y mejora estabilidad. Como dice una experta en salud física, “al ir de sentado a parado, estás trabajando coordinación y equilibrio”.

Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o de la actividad física antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios.

Además, existe lo que se llama “entrenamiento de impacto”: caminar, hacer senderismo, correr, saltar o subir escaleras. Saltos suaves desde un escalón 10–30 veces, tres veces por semana, también aportan beneficios.

‍Entrenamiento de equilibrio: esencial para mujeres en menopausia

A medida que envejecemos, ejercicios de equilibrio se vuelven fundamentales para prevenir caídas y fracturas óseas. Estos pueden incluir:

  • Tai chi
  • Yoga
  • Pilates
pilates ejercicios
Ejercicios de equilibrio y movilidad se vuelven fundamentales para prevenir caídas y fracturas óseas.

Ejercicios de equilibrio y movilidad se vuelven fundamentales para prevenir caídas y fracturas óseas.

Los especialistas recuerdan que la masa ósea alcanza su pico entre los 25 y 30 años y comienza a disminuir cerca de los 40. Por eso, incorporar este tipo de entrenamiento en la rutina diaria puede ser especialmente útil para mujeres en menopausia o en la etapa previa.

Fuente: AP News.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar