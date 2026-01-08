Argentina le ganó a Estados Unidos y a México en el ranking que seduce a todo el mundo

mujeres argentina

Ni Estados Unidos, Ni México: El top-10 de los países con las mujeres más lindas del mundo

De acuerdo al ránking publicado por QRIUS, estos fueron los 10 países con las mujeres más lindas del mundo en 2025:

Brasil Italia Ucrania Rusia Venezuela Suecia Colombia Argentina Filipinas Francia

mujeres argentinas mas bellas

Argentina quedó en octavo lugar, por encima de Estados Unidos, México y España

En este curioso ranking, Argentina se ubica en el octavo puesto, por encima de países históricamente asociados a la moda y la estética global, como Francia y España, un dato que suele llamar la atención y reforzar el impacto del ranking.

Según el informe sobre las mujeres más lindas, la combinación de rasgos europeos y latinoamericanos, sumada al estilo urbano y a la identidad cultural, es uno de los factores que explican su presencia sostenida dentro del top-10.

Desde QRIUS aclaran que el ranking no busca establecer verdades absolutas, sino reflejar percepciones globales que cambian con el tiempo y que hoy están fuertemente atravesadas por la diversidad, la cultura y la exposición internacional. No obstante, es válido decir que en estos países se ubican las mujeres más lindas del mundo.