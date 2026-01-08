Argentina le ganó a Estados Unidos y a México en el ranking que seduce a todo el mundo

Este ranking de las mujeres más lindas fue hecho por el sitio QRIUS. Según lo expuesto por sus responsables, se apoya en tendencias culturales, impacto en redes sociales y presencia mediática, más que en criterios científicos.
En ese sentido, el sitio aclaró que el ranking es dominado principalmente por países de América Latina y Europa, mientras que Asia presenta un solo país dentro del top ten. Afuera de los 10 primeros países que lideran en belleza femenina a nivel mundial, quedaron Estados Unidos y México, cuyo logro de haber tenido a la Miss Universo en el 2025 no le fue suficiente para acceder al top ten.
Ni Estados Unidos, Ni México: El top-10 de los países con las mujeres más lindas del mundo
De acuerdo al ránking publicado por QRIUS, estos fueron los 10 países con las mujeres más lindas del mundo en 2025:
- Brasil
- Italia
- Ucrania
- Rusia
- Venezuela
- Suecia
- Colombia
- Argentina
- Filipinas
- Francia
Argentina quedó en octavo lugar, por encima de Estados Unidos, México y España
En este curioso ranking, Argentina se ubica en el octavo puesto, por encima de países históricamente asociados a la moda y la estética global, como Francia y España, un dato que suele llamar la atención y reforzar el impacto del ranking.
Según el informe sobre las mujeres más lindas, la combinación de rasgos europeos y latinoamericanos, sumada al estilo urbano y a la identidad cultural, es uno de los factores que explican su presencia sostenida dentro del top-10.
Desde QRIUS aclaran que el ranking no busca establecer verdades absolutas, sino reflejar percepciones globales que cambian con el tiempo y que hoy están fuertemente atravesadas por la diversidad, la cultura y la exposición internacional. No obstante, es válido decir que en estos países se ubican las mujeres más lindas del mundo.