Alejandro Vigil preguntó por los impuestos de la minería y agitó las redes

Es que Vigil, un número uno en Mendoza y top 100 entre los enólogos del mundo… no es cualquiera. Y aunque él ya ha manifestado que “la minería puede ser el motor que financie la eficiencia hídrica que la provincia necesita”, la relación entre la vitivinicultura y la actividad extractiva es tirante, fundamentalmente por la preocupación ambiental de algunos productores de vino respecto del uso del recurso hídrico por parte del sector minero.

¿La minería paga impuestos? Las respuestas a Alejandro Vigil

Sí. La recaudación en Argentina es ínfima en comparación a la que logran otros países, pero sí.

“Hoy Argentina no es un país minero; la industria está en expansión, por eso, en términos impositivos, la recaudación va a crecer a medida que crezca la actividad”, explicó Jimena Latorre en respuesta a la consulta del bodeguero.

“Aún así –continuó-, las empresas pagan distintos cánones mucho antes de producir: Canon Minero, tasas retributivas, guía de transporte de minerales y el RUM (este lo determina Irrigación y deben pagarlo incluso antes de usar el recurso, con un piso de 6 millones para la exploración)”.

Una vez en producción, explicó Latorre, las empresas mineras deben tributar: regalías, aportes a fideicomisos determinados por las provincias y retenciones a las exportaciones.

major drilling argentina perforaciones mineria La duda de Alejandro Vigil sobre los impuestos que paga la minería generó reacciones en redes.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) completa que el sector minero paga impuestos como IVA, impuesto a las ganancias, retenciones a las exportaciones, ingresos brutos, tasas de comercio e industria (municipales), fondos ­fiduciarios, servicios municipales, regalías, aportes a la seguridad social, impuestos a créditos y débitos bancarios, entre otros.

Pero, aclara, “ninguna actividad exportadora paga IVA debido a que es un impuesto destinado al mercado interno. Por ello, como la minería dedica buena parte de su producción al exterior, los montos que aporta son menores en relación a su valor de producción”.

Históricamente, explica, el monto que paga la minería en impuestos nacionales “no se aleja del observado para otras industrias exportadoras, como son las aceiteras y las exportadoras de granos”.

Ahora bien, -y aquí viene la razón de la duda de Alejandro Vigil- el cambio fundamental que introdujo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), entre ellas las mineras, fue justamente reducir la presión tributaria para hacer a la Argentina más atractiva que Perú y Chile.

Con el RIGI, la reducción del Impuesto a las Ganancias va del 35% al 25%, lo que mejora la rentabilidad de las empresas que operan en el país. Además, los proyectos que ingresen al régimen se benefician con la exención de aranceles a la importación de bienes de capital, lo que baja significativamente los costos operativos.

En definitiva, con el RIGI, -según un estudio de la consultora CRU- la tasa impositiva efectiva promedio para la minería se redujo de 47% a 38%.

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La duda de Alejandro Vigil y las reacciones en redes

“No discuto la minería. Escuché algo y pregunté. No hice juicio de valor ni opinión”, aclaró luego del revuelo Alejandro Vigil en la misma red social.

Su consulta sobre los impuestos que paga la actividad, dijo, fue precisamente por los beneficios fiscales del RIGI. “Hice la pregunta porque lo busqué y no lo entendí”, dijo y contó lo que vivió en carne propia: “Hay una desinformación enorme y luego se repite como loro”.

Entre las respuestas que consiguió Alejandro Vigil también estuvo la del director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, quien no precisó los impuestos que paga el sector pero sí defendió las ventajas de la actividad: “De cada 100 dólares que genera la minería en Argentina, entre 65 y 80 quedan en el país. A eso hay que poner en valor los sueldos, con salarios hasta 8 veces superiores al promedio. Y en Argentina, por ser una industria incipiente, de cada empleo directo generado, se generan 7 indirectos”.