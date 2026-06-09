Según Unicef Argentina la cantidad de niños pobres se redujo y es la más baja desde 2018

pobreza infantil en argentina1

Las desigualdades que los promedios ocultan

La investigación de Unicef refleja que las desigualdades socioeconómicas se ensañan principalmente con aquellos hogares que registran un bajo clima educativo, inserciones laborales de extrema precariedad o que están liderados exclusivamente por mujeres. En estos contextos, las posibilidades de salir de la vulnerabilidad se reducen drásticamente.

Los datos duros del relevamiento exponen con claridad estas diferencias:

Clima educativo crítico: 68,8% de las chicas y chicos que crecen en hogares con un nivel educativo muy bajo son pobres.

68,8% de las chicas y chicos que crecen en hogares con un nivel educativo muy bajo son pobres. Falta de empleo: la cifra más dramática se observa en los hogares donde la persona de referencia o el sostén de familia se encuentra desocupada: allí, la pobreza infantil escala de forma estrepitosa hasta alcanzar 74,8% de los menores.

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El gráfico de Unicef muestra que en 2016 los niños, niñas y adolescentes eran casi 6 millones y ese número se redujo en 2025 a poco más de 5 millones. En cuanto a la pobreza extrema de cas 1.300.000 bajó a poco más de 1.120.000.

De esta manera, aunque el indicador general muestra un alivio y consolida una mejora respecto a los últimos ocho años, el informe de Unicef enciende las alarmas sobre los núcleos duros de la pobreza. Los especialistas insisten en que, para que el descenso general se consolide de manera equitativa, el diseño de las políticas públicas debe apuntar de forma urgente a revertir la desocupación y a fortalecer los trayectos educativos en los entornos más postergados.