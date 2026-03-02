Alejandro Vigil quedó otra vez entre los 100 mejores enólogos del mundo

En realidad, lo que se celebra es el viñedo, el suelo, la altitud, el clima, la historia de esa tierra. El enólogo no es el protagonista; es el traductor En realidad, lo que se celebra es el viñedo, el suelo, la altitud, el clima, la historia de esa tierra. El enólogo no es el protagonista; es el traductor

También dijo Alejandro: "Si el vino emociona, es porque el lugar habló con claridad. Por eso, más que premiar individuos, estos reconocimientos ponen en valor territorios. Son una manera de decir: ‘Aquí hay un sitio capaz de dar grandeza’. El nombre propio aparece, sí, pero lo que verdaderamente se distingue es el origen. El mérito está en escuchar al lugar y no en imponer una voz”.

Desde la bodega Catena Zapata también destacaron en Instagram la buena noticia, al indicar que: “Se trata de un reconocimiento internacional que celebra a los mejores enólogos del mundo”.

No es la primera vez que Vigil integra el prestigioso ranking. En 2023 y 2025 también fue considerado, por la publicación inglesa, entre los profesionales más destacados del planeta.

alejandro vigil1 Alejandro Vigil es agresado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Foto: Gentileza Alejandro Vigil

La trayectoria de Alejandro Vigil

Alejandro Vigil egresó como Ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, donde luego realizó dos maestrías, en Enología e Irrigación.

Inició su carrera en el INTA, donde a los 28 años fue nombrado director del departamento de Análisis de Suelos.

En e2002 comenzó a trabajar en Catena Zapata como director del Departamento de Investigación y Desarrollo.

En 2007 fue nombrado director de Enología de la bodega. Bajo su dirección, en el año 2010, Catena Zapata fue nombrada “New World Winery of The Year” por la revista Wine Enthusiast. Y en 2012, “Winery of The Year” por la revista Wine & Spirits.

En la actualidad el winemaker se destaca por haber obtenido 100 puntos (puntaje ideal) en 16 oportunidades (en reportes de los críticos más destacados del planeta).

Hace unos años junto con Adrianna Catena, fundó la Bodega Aleanna, lugar donde se elaboran los vinos El Enemigo y Gran Enemigo.

La bodega El Enemigo está ubicada en Chachingo (Maipú, Mendoza) y recibe diariamente a cientos de turistas (en 2024 y 2025 obtuvo estrellas Michelin).

Además, Vigil es propietario, junto a su familia, de los restaurantes: Casa Vigil Bistró, Chachingo, Chipirón, Burg 22 y República entre otros emprendimientos.

También se desempeña como presidente de Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del vino argentino en los mercados internacionales.