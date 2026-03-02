Mediante el Decreto 115/2026, publicado en Boletín Oficial, el gobierno nacional de Javier Milei confirmó el monto que se pagará por la Ayuda Escolar Anual durante el 2026. Además, ANSES oficializó el calendario de pago para los beneficiarios que cobran en marzo.
Se oficializó el monto de la Ayuda Escolar 2026: quiénes pueden recibir más
El gobierno nacional de Milei confirmó el monto de la Ayuda Escolar 2026. ANSES empezará a liquidar este extra en marzo a estudiantes cubiertos por AUH y SUAF
La Ayuda Escolar se empezará a liquidar en el tercer mes del año a estudiantes cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF (Asignaciones familiares).
La Ayuda Escolar es un beneficio para familias con hijos de 4 a 17 años con el fin de ayudar económicamente el inicio del ciclo lectivo y se requiere de la presentación en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de un certificado escolar actualizado.
El depósito automático de marzo es para aquellos padres que hayan presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.
Javier Milei oficializó el monto de la Ayuda Escolar 2026 en $85.000
A nivel general, el gobierno de Milei confirmó que la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 en 2026. Es el mismo monto que ANSES abonó durante el ciclo lectivo 2025.
El esquema mantiene la modalidad aplicada el año pasado ya que se liquidará un monto base actualizado por movilidad ($55.672) al que se le suma un refuerzo extraordinario ($29.328) para alcanzar la cifra final de $85.000.
De igual manera existe una salvedad en algunas zonas de SUAF porque hay un grupo particular que percibirá un valor superior al de $85.000.
El pago automático de la Ayuda Escolar Anual 2026 comenzará el lunes 9 de marzo, esto es para aquellos beneficiarios que tengan acreditada la escolaridad.
Aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior (a 60 días).
Montos de la Ayuda Escolar para AUH y SUAF
La Resolución 55/2026 de ANSES estableció los valores del SUAF por región ya que se paga un plus a la Ayuda Escolar por zona desfavorable a empleados en relación de dependencia que habitan en determinadas regiones del país.
Mientras que todos los beneficiarios de la AUH recibirán $85.000 independientemente de dónde vivan.
Y para SUAF, los importes de la Ayuda Escolar según zona son los siguientes:
- Valor general: $85.000 (55.672 de base y $29.328 de refuerzo).
- Zona 1: $85.000 (74.257 de base y $10.743 de refuerzo).
- Zona 2: $92.877.
- Zona 3: $110.967.
- Zona 4: $110.967.
ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acrediten asistencia a establecimientos educativos o espacios de formación y rehabilitación.
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban: