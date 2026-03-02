Se oficializó el monto de la Ayuda Escolar 2026: quiénes pueden recibir más

El depósito automático de marzo es para aquellos padres que hayan presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre.

Javier Milei oficializó el monto de la Ayuda Escolar 2026 en $85.000

A nivel general, el gobierno de Milei confirmó que la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 en 2026. Es el mismo monto que ANSES abonó durante el ciclo lectivo 2025.

El esquema mantiene la modalidad aplicada el año pasado ya que se liquidará un monto base actualizado por movilidad ($55.672) al que se le suma un refuerzo extraordinario ($29.328) para alcanzar la cifra final de $85.000.

De igual manera existe una salvedad en algunas zonas de SUAF porque hay un grupo particular que percibirá un valor superior al de $85.000.

Ayuda-Escolar-2026 La Ayuda Escolar 2026 se paga por cada hijo escolarizado desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

El pago automático de la Ayuda Escolar Anual 2026 comenzará el lunes 9 de marzo, esto es para aquellos beneficiarios que tengan acreditada la escolaridad.

Aquellos casos que no reciban de forma automática la Ayuda Escolar 2026 en marzo, deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de Mi ANSES para habilitar el pago posterior (a 60 días).

Montos de la Ayuda Escolar para AUH y SUAF

La Resolución 55/2026 de ANSES estableció los valores del SUAF por región ya que se paga un plus a la Ayuda Escolar por zona desfavorable a empleados en relación de dependencia que habitan en determinadas regiones del país.

Mientras que todos los beneficiarios de la AUH recibirán $85.000 independientemente de dónde vivan.

Y para SUAF, los importes de la Ayuda Escolar según zona son los siguientes:

Valor general: $85.000 (55.672 de base y $29.328 de refuerzo).

Zona 1: $85.000 (74.257 de base y $10.743 de refuerzo).

Zona 2: $92.877.

Zona 3: $110.967.

Zona 4: $110.967.

ANSES: a quiénes les corresponde la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar está destinada a cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La misma no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acrediten asistencia a establecimientos educativos o espacios de formación y rehabilitación.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban: