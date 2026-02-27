ANSES oficializó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual 2026

La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y dispone el pago de un complemento económico por única vez junto con la prestación habitual que abona la ANSES.

Canasta escolar- Comienzo de clases-librerías 1.jpg Una madre revisa los precios de los productos de librería. Imagen de archivo. Foto/ Nicolás Ríos

Según establece la normativa, el refuerzo cubrirá la diferencia necesaria para que el monto total de la Ayuda Escolar Anual alcance al menos los $85.000 por hijo. En los casos en que la asignación ya sea igual o superior a ese valor, no se otorgará el adicional.