Cómo hacer para cobrar la Asignación por Embarazo de ANSES de forma automática: qué es el Programa Sumar

Mientras que el Programa Sumar+ es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación destinada a contribuir al acceso efectivo y equitativo a un conjunto de servicios de salud priorizados para la población que no cuenta con una cobertura formal de salud.

A quiénes les corresponde la Asignación por Embarazo de ANSES

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) de ANSES les corresponde a las siguientes personas:

Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente).

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales.

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

ANSES AUH aumento julio 2025 La Asignación por Embarazo para Protección Social de ANSES es una suma mensual para personas gestantes sin obra social, desocupadas o con ingresos informales/monotributo social, desde la semana 12 hasta el nacimiento.

Mientras que los requisitos que deben cumplir son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo. (*)

No tener obra social. (*).

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo).

(*) Excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud.

Cuál es el monto de AUE y cómo cobrar el 20% acumulado

Los montos de la Asignación por Embarazo aumentan por la nueva Ley de Movilidad. Es importante remarcar que todos los meses durante el embarazo las beneficiarias cobran el 80% de la asignación.

Para cobrar el 20% restante, tenés que completar el formulario de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.10) . Con el formulario completo acercate a una oficina con turno previo.

El rubro 1 debe ser completado por el médico.

El rubro 2 se completa con tus datos de contacto.

Y, el rubro 3 solo si tenés un apoderado o representante.

Las beneficiarias tienen hasta 12 meses desde la finalización del embarazo (nacimiento/nacimiento sin vida/interrupción) para hacer el trámite.

ANSES: cómo realizar el trámite

Si estás inscripta en el Programa Sumar y el Ministerio de Salud ya les envió esa información a ANSES, no tenés que hacer ningún trámite, vas a cobrar de forma automática si cumplís con todos los requisitos.

En caso de no haber cobrado de forma automática, podés solicitar esta asignación en una oficina de ANSES con turno previo. Si sos monotributista social, personal de casas particulares o desempleada que continúa con cobertura de obra social por tres meses posteriores al cese laboral, tenés que realizar el trámite exclusivamente en una de las oficinas, con turno previo.

La solicitud se debe presentar con anterioridad al nacimiento.

Seguí estos pasos:

1. Acreditá tus datos personales

Ingresá a mi ANSES y revisá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados.

2. Completá el formulario

Completá el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).

3. Sacá turno

Solicitá un turno para hacer este trámite de forma presencial en una de las oficinas.

Si los datos no están actualizados en mi ANSES, recordá presentar DNI y partidas de nacimiento de tus hijos, el certificado de matrimonio o convivencia el día del turno.