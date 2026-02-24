Becas Progresar: se actualizó la Certificación Negativa para saber si se cobra en marzo

Si en la Certificación Negativa aparece en rojo la frase "REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR" es porque se cobra en marzo (lo correspondiente a febrero). Entre 8 y 10 de febrero se actualiza el calendario con la fecha de pago en la página de ANSES.

En marzo se paga la cuota doce de un total de 12.

Becas-Progresar-Certificacion-Negativa-de-ANSES La Certificación Negativa es un comprobante que emite la ANSES y sirve para acreditar que la persona no está recibiendo ningún aporte, prestación o beneficio de los mencionados por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el período consultado.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un documento emitido por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Becas Progresar.

Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si estás de alta para cobrar las Becas Progresar, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa

y seleccionar la opción Certificación Negativa Elegir el período correspondiente al mes de enero, es decir del 01 al 01, ya que los pagos se realizan a mes vencido

Si la línea "Progresar" aparece resaltada en color rojo, significa que dieron de alta al estudiante y cobrará lo correspondiente a la beca en febrero de 2026

Montos retenidos de las Becas Progresar

El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.

Obligatorio:

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Superior:

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el 20% retenido

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, muchos estudiantes y beneficiarios de las Becas Progresar no lo recibieron y se preguntan los motivos.

Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.

Progresar Obligatorio:

Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación

La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)

Progresar Superior: