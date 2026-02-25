Más de 300.000 chicos arrancan las clases este miércoles en Mendoza

Desde el lunes 2 de marzo será el turno del regreso a clases de los chicos de 2º a 5º año de la secundaria.

Entre las transformaciones más importantes este año se reducirá la duración de los estudios en las escuelas técnicas de 6 a 5 años.

Calendario escolar 2026: fechas clave

Inicio de clases : 25 de febrero (Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y 1° año Secundaria).

: 25 de febrero (Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y 1° año Secundaria). Secundaria (2° a 6° año): 2 de marzo.

(2° a 6° año): 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.

de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización del ciclo lectivo : 22 de diciembre.

: 22 de diciembre. Recuperación de saberes: 10 de febrero y del 30 de noviembre al 18 de diciembre.

Escuelas Coelgios Mendoza Paro (10).jpeg Mendoza apunta a tener 190 días de clases, según lo acordado en el Consejo Federal de Educación. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Más días y más horas de clases

El calendario oficial 2026 garantiza 190 días de clases y un incremento en la carga horaria:

630 horas reloj en Nivel Inicial .

. 840 horas en Primaria .

. 940 horas en Secundaria.

Además, se implementará el nuevo plan de estudios con foco en materias consideradas críticas, consolidando el proceso de mejora educativa en la provincia y que tiene como faros la enseñanza de Matemáticas, la comprensión lectora y ahora, la incorporación del inglés como experiencia piloto en la primaria.

Escuelas Coelgios Mendoza Paro (2).jpeg Este miércoles inicia el nivel primario, escuela especial, de adultos y primer año del secundario. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

En tanto, chino mandarín se convertirá en una asignatura a contraturno para el secundario y la experiencia llega a la primaria, incorporando una aproximación a la cultura de esta potencia mundial.

Puesta a punto en las escuelas

La Dirección General de Escuelas (DGE) ejecutó una inversión superior a $2.800 millones destinada a asegurar condiciones adecuadas en los establecimientos escolares estatales.

El 10 de febrero se acreditaron más de $1.679 millones del Fondo Inicio en 1.510 escuelas de Mendoza. Los recursos fueron transferidos directamente a cada institución para atender reparaciones y mantenimiento antes del regreso a las aulas.

Los montos por establecimiento oscilaron entre $472.000 y $2.183.000, con un promedio cercano a $1.080.000, según dimensiones edilicias y matrícula.

Paritaria docente en medio del inicio de clases

El comienzo del ciclo lectivo 2026 ocurre junto con las paritarias de todos los sectores de la administración pública y con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Los docentes fueron quienes iniciaron las negociaciones con el gobierno el viernes pasado, donde tras la oferta salarial del 7% en dos tramos, 5% en marzo y 7% en mayo, el SUTE la consideró insuficiente y la rechazó sin vueltas.

El salario para un maestro que inicia ronda en los $700.000, mientras que el promedio es de $1.200.000 para cargos con antigüedad, de acuerdo con datos de la DGE.