Vuelven las clases: bienvenidos al embotellamiento emocional del ciclo lectivo

Los niños empiezan las clases, pero los adultos somos un grupo de seres sobreestimulados buscando orden. Entramos en un grado de sobreexcitación difícil de explicar. Después de dos meses sin estructura real con chicos que deambularon hasta cualquier hora de la noche y después son como zombies hambrientos "yendo de la cama al living" el comienzo de clases para mi tiene poderes curativos. Y ustedes no se hagan los tontos, que también añoran la calma dela rutina rutina más que el sueldo a fin de mes.

Cumplir con todo (aunque no sepamos bien para qué)

En estos días nos atropellamos para cumplir. Para que no falte nada, para llegar a horario, para mandar la mochila completa, la autorización firmada, la cartulina correcta el día indicado. Corremos detrás de una idea bastante difusa de responsabilidad adulta mientras el presupuesto se vuelve un pozo sin fondo y las mañanas arrancan con negociaciones domésticas dignas de una cumbre internacional: levantarse, vestirse, desayunar, salir.

Hay tironeos en la puerta de casa, bocinazos que acompañan el trayecto hasta la escuela como banda sonora inevitable de febrero. Todo parece urgente, imprescindible, impostergable.

Adolescentes - alumnos, estudiantes de Secundaria - escuelas - clases Vuelven las clases, vuelve la rutina. Para los más chicos y para los más grandes. Foto: ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Y en medio de ese movimiento constante, un día aparece una pregunta inesperada: ¿en qué momento pasó todo tan rápido?

Porque mientras discutimos horarios, útiles y meriendas, los chicos crecen. Aprenden a arreglarse solos, a manejar sus tiempos, a moverse con una independencia que llegó sin anuncio previo. La rutina escolar, esa que parecía eterna, empieza a mostrar que también tiene fecha de vencimiento.

No hace falta ponerse nostálgicos para entenderlo. Alcanza con notar que algunas escenas empiezan a repetirse menos. Que ciertos rituales cotidianos -la fila en la puerta, el saludo apurado, el “apurate que llegamos tarde”- algún día dejan de existir sin hacer ruido.

Y recién entonces uno entiende algo incómodo: todo este caos que ahora nos agota es una manera imperceptible que tiene la vida de seguir fluyendo.