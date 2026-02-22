La historia de Jesús, entre el regreso a la escuela albergue y un premio más que especial

Un día normal en la vida de Jesús no tiene pantallas ni apuros. Tiene sierra, fuego y agua. “Estar acá, comer un asado, tomar una sopa, dormir la siesta en un pellón, jugar en el agua… eso es lo que más le gusta”, relatan desde su familia.

Su mejor pasatiempo, andar a caballo

El trabajo más hermoso, para él, es sencillo y profundo: “Andar a caballo, amamantar un chivo, volver una vaca”. También cebar un mate, ayudar a preparar el asado, acompañar. Porque en el campo nadie sobra: todos hacen algo.

jesus malargue toma la leche Un desayuno antes de partir a la escuela, donde está albergado.

Su animal favorito es el caballo. Lo dice sin dudar. Y aprendió a quererlos mirando a sus hermanos. “Le encanta darle la ración, estar con él, cuidarlo”, cuentan. En ese vínculo hay algo más que juego: hay responsabilidad, respeto y cariño.

Pero Jesús también es alumno. Y ser alumno, en su caso, implica quedarse albergado en la escuela durante la semana. Dormir lejos de casa. Extrañar. Crecer un poco más rápido.

“Lo que más extraño es estar con la familia. Darle de comer al caballo”, confiesa con timidez. Sin embargo, se queda tranquilo. Entiende que estudiar es parte del camino.

El hecho de asistir a una escuela albergue lo vuelve más responsable, dice su familia

Estar albergado, dicen en su casa, lo hizo más responsable. “Tiene que acordarse de lavarse los dientes, cambiarse solo, no ser mañoso”. Son pequeños actos que, lejos del hogar, se vuelven grandes aprendizajes.

jesus malargue va a la escuela a caballo Jesús asiste a una escuela albergue donde aprende a ser responsable. "Voy a extrañar a mi caballo", dice.

En la escuela estudia, juega, comparte. Vuelve al puesto y también cumple: un rato de juego, otro de tarea. Una vida que combina cuadernos y arreos con naturalidad.

El diploma al mejor compañero no llegó por casualidad. “Nunca pelea. Siempre comparte lo que tiene con los compañeritos. Se porta bien”, explica su hermano. No es un premio al mejor promedio ni al más rápido. Es un reconocimiento a la manera de estar con otros.

Y tal vez tenga que ver con su crianza. En el campo se aprende que la soledad no es enemiga, pero la comunidad es necesaria. Que el mate circula. Que el pan se reparte. Que el trabajo es más liviano si se hace entre varios.

jesus arreo El arreo, la actividad favorita de Jesús.

Jesús sueña con dedicarse al campo. No imagina otra cosa. Ama esa vida de veranadas, animales y cielo abierto. Mientras tanto, transita una infancia distinta, pero llena: caballo y cuaderno, asado y tareas, siesta en pellón y lectura en el aula.

En El Alambrado, donde el horizonte parece infinito, un chico de 9 años demuestra que la bondad también se aprende y que compartir vale más que competir. Y que se puede ser el mejor compañero sin dejar de amar profundamente la tierra que te vio nacer.

jesus a caballo Un jinete pequeño y, como si fuera poco, mejor compañero en la escuela.

Jesús empieza cuarto grado con el mismo entusiasmo con el que ensilla su caballo. Con la misma calma con la que mira la sierra. Y con la certeza -simple y enorme- de que su lugar en el mundo tiene olor a pasto, a leña y a libertad.