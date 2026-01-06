Se conoció el calendario escolar 2026 con el inicio de clases y de vacaciones provincia por provincia

El gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), publicó este martes a la tarde la Resolución CFE N° 508/2025 que establece el calendario escolar 2026, con todas las fechas de inicio de clases por jurisdicción. Allí se detalló que en Mendoza arrancan el 25 de febrero.
Fechas clave para Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, las clases inician el 2 de marzo de 2026, con receso invernal del 20 al 31 de julio y finalización el 22 de diciembre de 2026. En CABA, el inicio es el mismo día (2/03/2026), receso del 20 al 31 de julio y cierre el 18 de diciembre.
Calendario por provincia
El calendario varía ligeramente por jurisdicción, con la mayoría iniciando en marzo y recesos invernales en julio. El único casillero en blanco es el de Neuquén porque se "encuentra en elaboración", según se consignó el documento oficial. El detalle provincia por provincia es el siguiente: