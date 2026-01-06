Se conoció el calendario escolar 2026 con el inicio de clases y de vacaciones provincia por provincia

Fechas clave para Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las clases inician el 2 de marzo de 2026, con receso invernal del 20 al 31 de julio y finalización el 22 de diciembre de 2026. En CABA, el inicio es el mismo día (2/03/2026), receso del 20 al 31 de julio y cierre el 18 de diciembre.

Calendario por provincia

El calendario varía ligeramente por jurisdicción, con la mayoría iniciando en marzo y recesos invernales en julio. El único casillero en blanco es el de Neuquén porque se "encuentra en elaboración", según se consignó el documento oficial. El detalle provincia por provincia es el siguiente: