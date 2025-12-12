5 claves del Pacto Parental: por qué los padres acuerdan retrasar el celular hasta los 13 años

padres e hijos con celulares Con el Pacto Parental para retrasar la entrega de celulares a los niños, los padres se comprometen a pasar más tiempo con ellos.

Qué dice el Pacto Parental para retrasar la entrega de celulares a hijos

Punto 1: “Asumimos nuestra responsabilidad como cuidadores del bienestar y desarrollo integral de nuestros hijos, lo que comprende su salud física y emocional”, dice el Pacto Parental de Espera Digital.

Punto 2: “Reconocemos que la infancia y la adolescencia son etapas que necesitan presencia adulta, acompañamiento y límites claros”.

Punto 3: “Sabemos que la utilización temprana de teléfono celular y de redes sociales afecta la atención, el sueño, la autoestima y el bienestar emocional de nuestros hijos, exponiéndolos, además, a riesgos y presiones para las que todavía no están preparados”.

Punto 4: “Reconocemos los beneficios de una niñez más libre de pantallas; lo que redunda en más juego, más movimiento, más creatividad, más diálogo y más tiempo real con la familia y los amigos, siendo estas experiencias esenciales para su crecimiento y construcción de vínculos saludables que ninguna pantalla puede reemplazar”, dice el Pacto Parental que expone al adulto sin pelos en la lengua.

Punto 5: “Por todo lo expuesto, y entendiendo que sostener límites de manera individual es difícil frente a la presión social, elegimos hacerlo en comunidad. Por tal motivo, nos unimos para acompañarnos, respaldarnos y comprometernos, colectivamente, a proteger a nuestros hijos en las etapas en las que más nos necesitan”.

Cuál es el compromiso que adoptan los padres al firmar un Pacto Parental de Espera Digital

Según el Pacto Parental, el compromiso implica “retrasar al menos hasta los 13 años el primer celular propio de nuestros hijos”; y con ello evitar que tengan acceso temprano a un celular que los expone a distracciones constantes, interrupciones permanentes, sobreestimulación y contenidos que aún no pueden procesar.

De la mano, ese proceso tendrá que ser acompañado con “presencia y límites claros, retirando celulares existentes si es necesario, promoviendo actividades compartidas, más juego, más movimiento, más vínculo real y menos tiempo frente a la pantalla”.

celulares adolescentes El Pacto Parental también implica retrasar el uso de redes sociales hasta los 16 años, como lo determinó Australia por ley.

El segundo compromiso es “no permitir cuentas ni acceso a redes sociales al menos hasta los 16 años”.

Eso significa “retrasar su ingreso a plataformas que los exponen a situaciones y contenidos para los que todavía no tienen las herramientas emocionales necesarias”. Y, además, “acompañar este proceso con diálogo, enseñando sobre el uso responsable de la tecnología, construyendo confianza y ofreciendo alternativas reales fuera de la pantalla”.

En la web pactoparental.org podés descargar el Pacto Parental.

Qué dicen los especialistas sobre el Pacto Parental por el uso de celulares y redes sociales

La licenciada en Psicología Micaela Vera señaló en diálogo con Diario UNO que “no hay una edad clave” para que el niño tenga su primer celular propio.

“Mientras más se pueda retrasar el uso o entrega de un celular, mejor. Porque no todos los niños son iguales y la edad cronológica dista de la lógica”, expresó la especialista.

celulares niños Volver a tener el control es lo que buscan los padres que se sumaron a la iniciativa del Pacto Parental por el uso de celulares.

“Es más útil pactar sobre el uso del celular que sobre a qué edad comprárselo”. Para Vera, lo que hay que hacer como adultos es tener el control, regularlo y cumplirlo: “Te lo compro, pero solo lo usás cuando salís a comer una hamburguesa con los amigos al shopping; o solo lo usás en casa, sin redes, sin Youtube”.

La clave pasa en que la responsabilidad del uso del celular es del adulto: “No puede gestionarlo el niño”.