Cornejo defendió el proyecto de ley del IPV para acelerar desadjudicaciones de casas sociales

cornejo y rufeil vecinos El gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de San Martín Raúl Rufeil.

Además del gobernador y el jefe comunal, estuvieron presentes la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero.

El IPV entregó 48 casas en San Martín

Durante su discurso, Cornejo felicitó a las familias adjudicatarias por alcanzar la vivienda propia y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las dificultades que atraviesan miles de mendocinos para acceder a un hogar.

“Siempre utilizo estas oportunidades para hablar también de las personas que todavía no tienen acceso a la vivienda y de lo difícil que resulta construir viviendas cuando no hay crecimiento económico”, expresó.

El mandatario provincial remarcó que la falta de crédito hipotecario afecta desde hace años a los trabajadores y pequeños productores.

alfredo cornejo 5 El gobernador Alfredo Cornejo.

En ese sentido, puso en valor el rol que viene cumpliendo el IPV junto al Gobierno y señaló que “el IPV y la Provincia han estado acompañando durante todo este tiempo con múltiples programas y, por eso, como dijo el intendente Raúl Rufeil, prácticamente somos la única provincia del país que sigue construyendo vivienda social y viviendas para sectores trabajadores”.

El gobernador recordó que años atrás el financiamiento nacional tenía una fuerte presencia a través de distintos programas habitacionales, situación que actualmente no ocurre. Sobre esto, dijo que “hace mucho tiempo que la Provincia se está haciendo cargo íntegramente del financiamiento de viviendas. Aun así, todas las semanas estamos entregando casas en distintos departamentos de Mendoza porque mantenemos un ritmo permanente de construcción”.

Las 48 unidades se construyeron mediante el programa Mendoza Construye - Línea 1, con una inversión de $4.035 millones. Cada casa posee 60 m² cubiertos, dos dormitorios, sala de estar comedor, cocina y servicios básicos.

Entre 2015 y 2026, San Martín alcanzó 1.045 viviendas entregadas y 752 mejoramientos habitacionales, consolidando una política sostenida de acceso a la casa propia en la provincia.

"La satisfacción es doble porque estas viviendas se entregan en una zona rural", agradeció Rufeil

Por su parte, el intendente destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y el Instituto Provincial de la Vivienda para seguir ampliando el acceso a la casa propia en el departamento. Durante el acto, el jefe comunal agradeció al Gobierno, al IPV, al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y también a la empresa que hizo posible la construcción de estas 48 viviendas, y remarcó que “estas unidades se suman a las 547 viviendas que se han entregado en estos 6 años y medio de gestión”.

Rufeil señaló además que se trata de soluciones habitacionales completamente nuevas: “No son arreglos ni refacciones, sino viviendas totalmente nuevas, que hemos recorrido durante todo el proceso de construcción y que cuentan con todas las comodidades necesarias para que una familia pueda desarrollar su hogar, sus proyectos, sus esperanzas y toda la ilusión que representa tener una vivienda propia”.

rufeil y cornejo El intendente de San Martín Raúl Rufeil, el gobernador Alfredo Cornejo y vecinos que lograron la adjudicación de sus casas del IPV.

En ese sentido, el intendente destacó el impacto social de estas obras y puso en valor la importancia de fortalecer las comunidades rurales del departamento. Al respecto, afirmó que “la satisfacción es doble porque estas viviendas se entregan en una zona rural, en una zona de producción agrícola. Tenemos que seguir potenciando la ruralidad en un departamento agrícola y productor como San Martín, porque estas zonas son fundamentales para el arraigo de cada una de las familias”.

Finalmente, Rufeil convocó a las familias adjudicatarias a sostener el compromiso de pago de las cuotas para permitir que más vecinos puedan acceder a una vivienda. “Los insto a continuar dentro del sistema de pago para generar ese círculo virtuoso que permite que la Provincia, a través del IPV, siga construyendo viviendas. Hoy Mendoza es la única provincia del país que continúa desarrollando este tipo de proyectos habitacionales, en un contexto donde es muy difícil acceder al crédito”, afirmó.

Acerca de las viviendas

La obra se desarrolló en el marco del programa Mendoza Construye – Línea 1 y contempló una inversión provincial total de $4.035.000.000. Las viviendas fueron ejecutadas por la empresa PROCON SRL y cuentan con una superficie promedio de 60 metros cuadrados cubiertos.

Cada unidad habitacional posee dos dormitorios, estar comedor, cocina y todos los servicios básicos, incluido gas envasado. Además, desde el municipio de San Martín se realizaron aportes para mejorar la infraestructura urbana del barrio mediante trabajos de estabilizado de calzadas y perfilado de desagües, complementando las obras ejecutadas en etapas anteriores.

Con esta nueva entrega, el Gobierno continúa fortaleciendo una política habitacional sostenida en el tiempo. Entre 2015 y 2026, en el departamento de San Martín se concretaron 752 mejoramientos habitacionales y 1.045 viviendas entregadas, consolidando el acceso a la casa propia para cientos de familias mendocinas.